Экс-начальник почты в Онежском районе оттянула тюремный срок за присвоение
сегодня 09:56
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В Архангельской области огласили приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из почтовых отделений.
Онежский городской суд признал бывшего начальника отделения почтовой связи «Клещево» виновной в присвоение 140 тысяч рублей «Почты России».
Приговором суда женщина получила два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд предоставил осужденной отсрочку отбывания наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.
Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в областной прокуратуре.