Экспедиция до Архангельска «Полстраны под парусом» стартовала из Красноярска

День 1. 26 июня
Со звоном на палубу падает цепь, за ней ложится обмотанный водорослями якорь. Судно начинает тащить течением. Перекидываю руль направо, выравниваю его, и мы наконец-то направляемся на север.
Мы — парусный катамаран «Морской слон» и четверо членов его экипажа. Наконец-то — потому что в Красноярске, откуда стартовала экспедиция «Полстраны под парусом»
, нам пришлось провести больше недели.
Парусник, которому предстоит пройти маршрут длиной 6000 км до Архангельска, разборный. В город на берегах Енисея он прибыл транспортной компанией в виде 12 кубометров стальных труб, скрученных в тугие свертки надувных баллонов, и еще тысячи мелочей. Удивительно, что из всех способных пострадать при перевозке критически важных элементов судна не пережили дорогу только шахматы.
Когда наша команда прибыла в Красноярск за неделю до старта, казалось, что за это время можно успеть не только спустить на воду катамаран, но и провести 2-3 дня за приятным безделием. Предыдущие пять раз, когда «Морской слон» выходил в естественную среду обитания, его сборка занимала сутки, максимум двое. Но перед этим маршрутом всех охватил технический перфекционизм. Под каждую гайку — фиксатор резьбы, каждый потенциально опасный для надувных баллонов элемент — в протектор из лодочной ткани. На третий день «стапеля», когда итогом упорного труда стала всего лишь собранная рама, пришлось задуматься — может раньше мы собирали судно недостаточно тщательно?
Спускали парусник на воду в ночь на 25 июня, в запланированную дату старта. Пока катамаран катился с горки, опираясь надувными баллонами на свои уменьшенные копии — цилиндрические катки, мы наблюдали удивительное явление. Мимо нас, вопреки направлению течения и здравому смыслу, продрейфовало бревно. Не хотелось бы встретиться с таким «летучим голландцем» на каком-нибудь ночном переходе.
На маршрут вышли только на следующий день. Гордо покинуть город под парусами не удалось — над рекой, вдобавок к изнуряющей жаре, стоял штиль. Поэтому, половив обрывки легкого бриза, благородную ткань пришлось сменить на циничный мотор.
Иллюзий, что на речном этапе маршрута ветра позволят длинные парусные переходы, не питали. Поэтому на борт было погружено 274 литра топлива, которые в совокупности с лежащими в каюте коробками с газом для примуса создают полное впечатление плавания на пороховой бочке.
После двух предстартовых ночей, когда крепкий кофе боролся в организме со сном, надолго меня не хватает. Сдаю вахту вместе с речной лоцией капитану и ухожу в каюту спать. Капитан у нас сертифицированный. Права позволяют ему управлять судами с площадью парусности до 90 квадратных метров. У нас — всего 24, да и те свернуты.
Проснуться пришлось по тревоге. «Разворачивай! Поднимай мотор! Якоря в воду!», - доносилось с кормы. Выскочив наружу, я понимаю, что ситуация действительно аховая.
По какой-то нелепой случайности вместо основного судового хода коллеги решили обойти островок кратчайшим маршрутом и влетели в мелководную протоку с течением, которое сделало бы честь горной речке. Якоря не держали. Их просто волочило по облизанным водой валунам. Судно вертело в стороны, а глубина за бортом только уменьшалась.
Наконец один из якорей нашел свое место на дне, дав экипажу минутную передышку. Ее хватило, чтобы выставить мотор в минимальное заглубление, снова завести его и выровнять «Морского слона» носом против течения. А теперь — основная интрига. Смогут ли 5 лошадиных сил, что скрываются под крышкой с надписью Mercury, вытянуть стихии.
За румпель встает Влад. Он на борту моторист и электрик. Умеет на слух определять «переливающий» карбюратор и развести проводку даже там, где она не нужна. Влад считает, что мотор сможет. Я с его оптимизмом не согласен и уже начинаю поглядывать на сумки с гидрокостюмами, подозревая скорые физические нагрузки по вытаскиванию судна из западни вручную. Обороты нарастают, «Морского слона» вновь завертело на течении, и, наконец, камни под нами сдвигаются с места. Конечно, двигаться начинает не дно, а мы над ним, но ощущение при взгляде на стремительную воду было ровно обратное. Ревущий движок по сантиметру вытаскивает нас на спокойную воду. Кажется, вот еще чуть-чуть и вырвемся. Но течение неумолимо, и 200 метров до спасительного судового хода занимают 10 минут переживаний, напряженного всматривания в дно и бурления воды за кормой.
«Нет, Андрей. В первый день пути бороться за живучесть судна — это моветон», - выдохнув, говорит Влад капитану. Тот соглашается и обещает больше не выбирать «пути покороче». Тем более, что могучий Енисей на пару с мотором несут нас на север со скоростью, превышающей расчетную в полтора раза — 16 км/ч.
Нарядный катамаран, раскрашенный наклейками помогавших нам с подготовкой компаний, привлекает внимание. От берега в нашу сторону рванулась «Казанка» с рыбаками на борту. Не вполне трезвые мужчины интересовались судном, маршрутом, а в завершении встречи пытались стрельнуть сигарет. Такого добра на борту не было — все курящие члены экипажа приняли решение оставить вредную привычку ради пожаробезопасности. Огорченные рыбаки лихо отшвартовались, притерев бортом правый баллон «Морского слона». Обошлось, но было бы нелепо затонуть в первый же день экспедиции из-за пробитого «Казанкой» борта.
На закате прошли Железногорск — город одного стратегического завода и тройных периметров вокруг него. Помахали руками в сторону темных окон наблюдательных вышек и встали на ночевку ниже по течению. На всякий случай — на противоположном берегу.
Влад уже на ходу заканчивал монтировать судовую электросистему, но уже сделанного хватило, чтобы зажечь на темное время суток круговой свет на топе мачты. Вот теперь — порядок, все по правилам.
День 2. 27 июня
Утром экипаж будил Артем. В миру он кузнец и промышленный альпинист, а на «Морском слоне» - главный по веревочкам, упаковочкам и коробкам. Иногда мне кажется, что ему доставляет физическую боль предмет, не убранный в собственный чехол. Достав из фирменного кофра укулеле, Артем наигрывал вступление из Electric Wizard. На знакомую мелодию потянулись заспанные экспедиционеры, и спустя пять минут движение вниз по течению возобновилось.
Первая половина дня ознаменовалась двумя встречами. Первая — с попутным сухогрузом. До этого нам попадались только встречные суда, расходиться с которыми было не сложно.
Здесь же, во избежание неудобств тяжеловесу, маленькому «Морскому слону» пришлось уйти с обозначенного буями хода в сторону берега. Именно там произошла вторая встреча — с хищной птицей. Орнитологов на борту не оказалось, поэтому пернатого предположительно опознали соколом. Он кружил вдоль уреза воды, высматривая добычу, но при виде катамарана сменил вектор движения и полетел в нашу сторону. Экипаж замер с камерами, ожидая, что птица сядет на мачту. Но, снова нет. «Снова» - потому что еще в Красноярске мы видели кучу живности, запечатлеть которую не смогли. Ночью над «стапелем» пролетали совы, русло реки пересекали ондатры.
За обедом отличился капитан, взявшийся готовить картошку. Помешивая ее моей, почему-то, ложкой, он отвлекся, и столовый прибор по баллистической траектории отправился за борт. «Моя ложка — отныне твоя ложка», - вот и все, что он мне сказал.
Енисей, очевидно, принял этот ритуал на свой счет и принес попутными волнами ответный дар — спустя полчаса к борту катамарана прибило целехонькую банку пива. Даже не просроченное!
Ледяная вода, из которой она появилась, резко контрастировала с температурой воздуха. Невыносимо жарко было еще в Красноярске, но сейчас не спасала даже близость реки. С пеклом решили бороться двумя способами: быстрее уходить на север и покороче подстричься. Лишние волосы отрезали теми же ножницами, что пару дней назад кроили парусный скотч. Стрижки получились кривоватые и с запахом клеевой подложки того самого скотча.
К вечеру жара спала, а над водой все экспедиционеры стали отмечать странное явление. Периодически катамаран попадал в короткие — метров по 10 — полосы холодного воздуха. При этом ветра не было, а границу локального холода словно можно было пощупать рукой. «Дыхание севера», - глубокомысленно подметил Артем. Хотя какой там север, за 2000 км до Полярного круга.
Разговоры прервал оклик громкоговорителя: «Будьте осторожны!». Это, похоже, нас предупреждают со стоящего у берега буксира. Но о чем? Заглядываем в навигатор и понимаем — впереди Казачинский порог. Этого места я откровенно опасался. Как поведет себя перегруженный катамаран в бурлящей воде с S-образным судовым ходом, где менять вектор движения и реагировать надо моментально?
Навстречу из порога поднималось судно. Мощное, раз идет само, без туера «Енисей» — специального буксира, который движется по проложенному по дну тросу. За кормой вспенивалась двухметровыми гребнями вода, а шум ее ударов о камни разносился на пару километров.
Наконец ход свободен и в кипящий котел порога заходит «Морской слон». В борта врезаются волны, пытаясь развернуть катамаран боком, но моторчик вновь выручает, уверенно продвигая судно вниз по течению. «Не так страшен черт, как его малюют», - понял я, пройдя за румпелем всего лишь треть порога. Стало ясно, что управляемости «Морской слон» не потерял, а значит и оставшийся путь пройдет без эксцессов.
День 3. 28 июня
На следующий день я встал первым, снялся с якорей и, не выключая огней на мачте, начал движение. Над зеркалом Енисея стояли туманы, то и дело разрываемые воем движков «Казанок». Параллельно с нами неслись на утреннюю зорьку рыбаки из соседнего с порогом села Казачинское.
На тарахтение мотора вылез Влад — проинспектировать своего подопечного. Пока он стоял на руле, я решил утеплиться и обнаружил изрядный конфуз. Новенькое термобелье, купленное и так не распакованное перед стартом, оказалось женским. Щеголять теперь мне несколько месяцев в обтягивающих штанах с розовыми полосками. Но, с другой стороны, мое положение еще не самое нелепое. Наш моторист, взявший с собой кучу проводов, термоусадочных трубочек, шайб и штифтов, обнаружил, что забыл дома абсолютно все носки.
С одеждой со старта не задалось вообще у всех. Соблазнившись красноярской жарой, все арктические комбинезоны, свитера и поддевки-утеплители рассовали по гермобаулам и присыпали сверху съестными припасами. Достать их теперь — дело обременительное и долгое. А на утренних и вечерних вахтах ощутимо холодает. Приходится обмениваться той одеждой, что есть под рукой.
Но никуда и без хороших новостей — наконец-то поймали оптимальный режим работы мотора. Оптимальный и по скорости — 13 км/ч, и по расходу - около 1 л/ч. Паруса по-прежнему ставим эпизодически. Ветра нет, и это принесло новые проблемы. Откуда-то на середине Енисея обнаружились стаи оводов, слепней и еще каких-то мотыльков, облепивших катамаран и не дающих покоя на вахте. Насекомые превышали в размерах знакомых нам по европейской части России в 2-3 раза и отчаянно громко жужжали.
Отбиваясь от назойливых крылатых, прошли слияние Ангары с Енисеем. Мы с капитаном пожали друг другу руки — в 2015 году в совместном путешествии нам довелось побывать у истока вытекающей из Байкала реки, а сейчас, получается, преодолеваем ее устье.
Смешавшись с ангарским, ледяное течение Енисея набрало градусов и стало пригодно для настоящего купания. До этого водные процедуры ограничивались забеганием в воду и столь же стремительным возвращением на сушу - сводило ноги.
Поддавшись влиянию перестраховщика Влада, зашли в Лесосибирск за бензином. Запасов и так хватало бы на следующие 1500 километров, но все-таки еще 30 литров драгоценного на севере топлива лишними назвать никак нельзя. В городе была удача пришвартоваться к городскому пляжу, где катамаран моментально вызвал фурор и пришлось даже водить детишек на экскурсию по палубам. Вместе с бензином хотелось прикупить свежего хлеба, но в ближайшем к заправке магазине нас осекли — в продаже только сигареты и выпивка.
Енисей разливался все шире. На борту начались разговоры о том, что может и не стоит столь строго держаться судового хода и идти от одного буя к другому. Появился соблазн «срезать углы» на изгибах течения. Избавиться от иллюзий удалось уже к ночи. За ужином, песнями и обсуждениями маршрута стемнело. На вахте остались мы с кэпом, твердо решив двигаться всю ночь. Навигационное происшествие, внесенное в судовой журнал, случилось двумя часами после полуночи.
Когда долго движешься что на машине, что на лодке с мотором, в определенный момент сливаешься со своим транспортным средством в единое целое, остро чувствуя каждый изгиб дороги или провалы в стабильной работе двигателя. Так вышло и в этот раз.
Вырулив на самую середину русла, мне вдруг показалось, что скорость упала, а на румпель передались незнакомые вибрации от мотора. Одновременно с носа донесся крик Андрея: «Водоросли по курсу!». Сбрасывать скорость было уже поздно. Нас несло в заросли донной растительности, уютно расположившейся на локальном мелководье в 100 метрах от ближайшего берега. Выбирались долго, поминутно очищая винт от зелени и выискивая фонарем просветы в растительной каше.
День 4. 29 июня
Утром Артем не досчитался своего ножа. С усталости лег спать прямо в рабочих штанах, к которым пристегивал ножны, а на рассвете обнаружил их пустыми. Перевернув вверх дном катамаран и перетряхнув десятки своих любимых мешочков, он обнаружил нож не где-нибудь, а ровно под своим спальником. Удивительно, что острейшее лезвие не порезало ничего из снаряжения. Услышав такие новости, Влад, спавший этой ночью рядом с опасным местом, незамедлительно утопил мыло.
Череда событий задала тон ходовому дню. Все свободные от вахты руки нашли применение в обустройстве быта на борту. Под новое мыло Артем склеил из лодочной ткани пакетик. В рамках борьбы с конденсатом в каюте Влад сконструировал принудительную вентиляцию. На нее были потрачены два компьютерных кулера, установленных на вдув и запитываемых от 12-вольтовой бортовой сети. Андрей наклеил на палатку зажимы для весел и багра. Я занялся своей сферой ответственности и изготовил крепления рыболовных снастей.
За хлопотами не заметили, как по левому борту катамарана пристроилась очередная «Казанка». Ее рулевой поинтересовался, нас ли показывали по телевизору. Сразу вспомнился сюжет красноярского телеканала, где наше судно назвали «плотом», а меня почему-то капитаном. В очередной раз посмеявшись про себя сочетаемости слов «капитан плота», мы ответили нашему гостю утвердительно. Тут же была предложена любая помощь, от которой мы вежливо отказались. Приятно встречать таких людей!
На закате услышали с проходящего судна в свой адрес: «Ночью стоять надо!». Совета послушались, тем более что при подходе к берегу нашли защитой винта выступающий камень в каких-то 10 метров от края судового хода. Событие взволновало моториста, и он настоятельно потребовал стоянку для инспекции движка на следующий день.
Вышли на берег у мелководной речушки. Здесь свой интерес был у меня - мне грезилось половить на блесну хариуса, окуня, ну или, на худой конец, щуку. До этого рыбалка не задавалась: мы пытались забрасывать блесны за кормой идущего катамарана, но скорость была слишком велика и их поднимало к поверхности. Получилось, что полноценная рыбалка случилась только на пятый день экспедиции. Но два часа купания блесен, воблеров и еще более хитрых приманок не увенчались успехом. Я успокаивал себя мыслью, что рыба объелась насекомыми, которые роились тучами над водной гладью.
Пока я бродил со спиннигом, Андрей с фотоаппаратом, а Артем пытался рассмотреть золотые песчинки в прозрачной быстрой воде, Влад поменял винт мотора на грузовой. Его брали в запас, так как на учениях с неполной загрузкой он был менее эффективен, чем штатный. Но с сотнями литров бензина и мешками провизии на борту винт с широкими лопастями-лопухами вдруг заиграл новыми красками. Если накануне скорость катамарана составляла 13 км/ч при скорости течения 7 км/ч, то теперь скорость выросла на 0,5 км/ч при одновременном снижении течения до 5 км/ч.
Жизнь на катамаране вошла в размеренный ритм. Я встаю раньше всех — в 7-8 утра и начинаю движение. Спустя час, разбуженный рычанием своего подопечного, встает и идет проверять мотор Влад. К 10-11 просыпаются Андрей с Артемом и готовят завтрак. Капитан в качестве подготовки к морскому этапу читает вслух ««Фрам» в полярном море» про арктические похождения Фритьофа Нансена. К вечеру встречное движение усиливается. Мы машем проходящим судам, они сигналят в ответ.
День 5. 30 июня
Утром проходили поселок Бор. На карте рядом с ним отмечена огромная заброшенная РЛС (радиолокационная станция) предупреждения о ракетном нападении — советское наследие. Местные лодочники нас разочаровали — от станции остались «рожки да ножки», все распилили на металл. Зато во время стоянки мне наконец удалось размочить счет в рыбалке — поймал 400-граммового окуня. На радостях отстоял почти 7-часовую вахту на руле и с чувством выполненного долга ушел спать.
Но, видно, крепкий дневной сон мне не грозит. Проснулся от качки и возгласов «Волны как на Ладоге!». За окном каюты свистели снасти, пенились гребни волн и рычал, выскакивая из воды, мотор. Капитанским решением уходим в берег. Идем по графику, нечего и спешить, вылезая под шквалистый ветер.
На суше ждал сюрприз — медвежьи следы прямо напротив места швартовки. Через 100 метров — еще одни, на сей раз парные. Похоже, медведица с медвежонком. Так и стоим, осторожно поглядывая в сторону леса. «Тайга — закон, медведь — прокурор», - вспоминает подходящую присказку Артем.
16:23