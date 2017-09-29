Эксперт ЦБ советует архангелогородцам не спешить при оформлении кредита

В Архангельской области уровень кредитной нагрузки населения (отношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода) один из самых низких в стране – 29%, или 11 тыс. 445 рублей. Для сравнения, в целом по России граждане ежемесячно платят по кредитам 12,5 тыс. рублей, что составляет 32% от их дохода.

Тем не менее проблемы с оплатой кредитов испытывают и архангелогородцы. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, просрочка более 90 дней имеется у 52 623 жителей нашего региона. Это 13,1% от всех заемщиков. В среднем каждый из них должен банкам 157 тыс.703 рубля.

При этом кредитная активность россиян, в том числе и жителей нашей области, продолжает увеличиваться. По информации ОКБ, только за июль этого года в России было выдано 2,57 млн новых кредитов общим объемом около 424 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 24%, а кредитных карт за год выдали на 16% больше. По данным ЦБ РФ, архангелогородцы увеличили сумму долга за тот же июль 2017 года на 6 млрд 395 млн рублей.

Вместе с увеличением интереса к кредитным продуктам у населения растет и количество обращений в Центробанк на работу банков. Так, руководитель службы Центрального банка РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута рассказал порталу «НовостиВолгограда.ру», что треть всех обращений связана с потребительским кредитованием. Из этих заявлений 35% связаны с проблемами по погашению кредита, 18% обращений – на дополнительные услуги к кредитному договору (в основном страховки), 16% посвящены вопросам взыскания задолженности, и еще 5% граждан высказывают несогласие с условиями уже заключенного кредитного договора.

Как же правильно подойти к вопросу кредитования жителям Архангельской области, чтобы не столкнуться с той или иной проблемой?

Не брать кредит, когда он не нужен

Эксперты Центробанка рекомендуют не спешить в банк за новым кредитом, а в первую очередь подумать: может быть, накопить на желанную вами вещь в течение 2–3 месяцев будет проще.

Часто люди оформляют кредитные договоры прямо на месте, например, в магазине цифровой техники, когда новый гаджет перед глазами и кажется таким желанным. Из-за стремления обладать вещью «здесь и сейчас» особо импульсивные граждане могут влезть в очередной кредит, который после окажется непосильным. Особенно обостряется желание получить вещицу, если ее отдают со скидкой. Только вот вся выгода скидки нивелируется выплатой процентов по кредиту.

Эксперты уверены, в большинстве случаев вещи, приобретаемые в кредит, не являются жизненно необходимыми. А единственным исключением может стать ипотека. Мало кто может с легкостью накопить на жилье за несколько месяцев. В этом случае кредит будет оправдан.

Еще один редким исключением может стать автокредит, если ставка по нему ниже, чем по потребительскому. Чаще всего банки готовы заключать договоры на покупку автомобилей в кредит на более выгодных условиях из-за того, что машина станет залоговой и гарантирует банку снижение части рисков. Да и официальные дилеры порой предлагают интересные комплектации автомобилей, которые продаются в кредит. Количество банков, готовых оформить сделку, будет ограничено, но все они будут проверены.

Однако и в этих случаях не стоит спешить. Как рассказывает Михаил Мамута, одна из основных ошибок заемщиков в том, что многие из них невнимательно читают кредитный договор, а некоторые не читают вовсе. «Вопросы же к содержанию договора появляются, когда возникают проблемы с погашением. Также заемщики не учитывают комиссии, не знают тарифов, теряют документы, при возникновении сложностей избегают контактов с банком, усугубляя свое положение», – отмечает эксперт.

Чтобы поднять финансовую грамотность населения, Центробанк совсем недавно запустил сайт fincult.info , где даются подробные разъяснения о разных видах кредитов и займов , рекомендации по выбору продукта в зависимости от цели и размера кредита.

На какие моменты следуют обратить особое внимание при заключении кредитного договора?

Различать кредит в банке и заем в МФО

Одна из распространенных ошибок – не различать кредит в банке и заем в микрофинансовой организации (МФО). В обоих случаях заемщик берет деньги в долг, отсюда и представление о том, что это одно и то же. Однако это не так. И цена такой ошибки – непомерные проценты. В МФО сегодня ставка по кредиту может доходить до 160% годовых. Соответственно, на длительный срок и большую сумму занимать здесь не то чтобы неразумно, а просто опасно. Если перехватить 3–5 тысяч до зарплаты на несколько дней, то услуга будет не такой накладной. Если же требуется крупная сумма и надолго – только в банк, ставка по потребительскому кредиту там в разы ниже – около 18% годовых.

Подобную ошибку совершила жительница Архангельска Ольга К. и теперь жалеет об этом: «По глупости взяла два кредита в двух разных МФО. Хотя и там мою кредитную историю проверяли. Попросили два документа: паспорт и водительское удостоверение. В той и другой организации взяла по 20 000 под 1% в день. Не скажу, что у меня была какая-то уважительная причина не возвращать долг. Сначала недооценила уровень расходов. В МФО мне предложили пролонгировать долг. То есть заплатить только проценты. Потом было несколько пролонгаций, пока не поняла, что просто кормлю их, а с деньгами у самой все очень напряженно. Перестала платить. Посыпались СМС с угрозами. Заблокировала эти номера, но начали звонить с других. Самое неприятное началось, когда стали беспрестанно названивать на работу. В итоге пришлось просить о помощи подругу, чтобы она оформила на себя в банке кредит, который бы пошел на погашение моих долгов, а я бы платила этот кредит. Согласилась подруга не сразу, зная, что я должник со стажем. Вот так вот, потратив 40 000 на себя любимую, теперь плачу кредит в 150 000 рублей».

Оптимизировать финансовую нагрузку

Если вы решили, что без кредита не обойтись, подготовьтесь заранее к возможным сложным ситуациям.

Эксперты рекомендуют отложить 2–3 зарплаты, которые смогут выручить вас, если вдруг наступят тяжелые времена. Причем сложности могут нагрянуть внезапно: потеря работы, болезнь, отсутствие заказов на ваши услуги – во всех этих случаях финансовая «подушка безопасности» вас выручит.

Также некоторые заемщики тратят на первоначальный взнос все свои сбережения, а это нецелесообразно. Лучше оставить часть на те самые непредвиденные обстоятельства.

Еще очень важно следить за тем, чтобы в месяц на погашение кредитов у вас уходило не более 20–30% от ваших доходов. Чаще всего банки одобряют заявку, если после уплаты всех кредитов остается 50% доходов, но эксперты уверены, что и это очень рискованно.

Изучить все возможные варианты

Когда подготовитесь к тому, чтобы взять кредит, не спешите подписывать договор с первым же банком, который выдал вам одобрение. Изучите рынок. Сегодня конкуренция между банками сильна. И за добросовестного заемщика с хорошей кредитной историей они готовы буквально воевать.

Правильным будет собрать все возможные документы, подтверждающие вашу платежеспособность, и отдать их одновременно в несколько банков. А затем выбрать наиболее выгодные условия.

Сравнивая банки, оценивайте полную стоимость кредита. Банк обязан указать ее на первой странице договора в правом верхнем углу. Она покажет не только сумму кредита и проценты по нему, но и комиссии, другие платежи (например, за выпуск и обслуживание пластиковой карты), стоимость обязательной страховки.

Кстати, насчет необходимости страховки – вопрос спорный. Если банк настойчиво предлагает страховку в качестве дополнительной услуги при оформлении небольшого кредита, смело отказывайтесь. Лучше поищите вариант, при котором такая услуга не будет навязываться, иначе переплата будет существенной.

Были случаи, когда заемщики брали не слишком солидный кредит – порядка 100 тысяч рублей, – а переплачивали с учетом договора страхования до 30% от общей суммы. Помните, что заемщик вправе отказаться от страховки и вернуть деньги, даже уже после заключения договора (если сделать это в течение пяти дней после подписания). За расторжением договора надо обращаться в страховую компанию, с которой заключен договор, а не в банк. Однако на коллективное страхование такое правило не распространяется, деньги при расторжении не вернут.

Поэтому, для того чтобы не обременять себя ненужными дополнительными услугами, обратите особое внимание на текст документа.

«Внимательно читайте договор перед подписанием и задавайте вопросы сотрудникам, если вам что-то непонятно. Не стесняйтесь потратить время сотрудника банка – это его работа. Излишняя поспешность – это ваши будущие затраты», – советует Михаил Мамута.

В то же время если срок кредита большой, то страховкой пренебрегать не стоит. В один момент она может вас выручить.

В случае появления проблем не «бегать» от банка

Порой заемщики считают, что банк ни в коем случае не должен узнать о появлении у них тех или иных финансовых трудностей. Этот подход неверен. Банк – это ваш партнер по кредитному договору. И у него нет цели отобрать у вас залоговую квартиру или машину. Банк хочет зарабатывать на своих услугах и иметь гарантии безопасности, поэтому он заинтересован в том, чтобы вы оставались платежеспособными.

В связи с этим, если вы понимаете, что не сможете внести следующий платеж вовремя, идите в банк заранее. Такой подход будет воспринят как проявление добросовестности. Поэтому вам могут предложить реструктурировать или рефинансировать кредит.

Если же вы будете скрываться от банка, то не добьетесь ничего, кроме увеличения стоимости вашего кредита.

Также сохраняйте все документы, фиксирующие выполнение вами обязательств банка. Закрыли кредит досрочно – возьмите в банке документ, подтверждающий этот факт. Это поможет избежать возможных споров в будущем.

Аккуратно пользоваться кредитной картой

Еще одна распространенная ошибка – не относиться всерьез к обязательствам по кредитной карте. Получение денег в долг таким способом сегодня настолько распространено, что воспринимается как нечто само собой разумеющееся. А между тем это обычный кредит со всеми типичными обязательствами.

Кредитная карта будет удобным запасным кошельком для аккуратных заемщиков, которые смогут возвращать деньги в установленный срок «льготного периода» или своевременно вносить ежемесячные платежи.

Не слишком организованным людям, которым сложно отслеживать сроки погашения кредитов, такой инструмент может оказаться слишком дорогим удовольствием.

Не поручаться за ненадежных заемщиков

И напоследок еще одна рекомендация, которая убережет ваши нервы и деньги – не стоит подписывать договор поручительства, если у вас нет стопроцентной уверенности в заемщике. Очень часто по доброте душевной россияне поручаются за старых друзей, знакомых или коллег. Тем более всегда кажется, что платить-то по кредиту будет заемщик. Однако в случае его финансовой несостоятельности отвечать перед банком придется и вам.

Наиболее частая ошибка – согласиться стать поручителем, не прочитав предварительно договор и условия поручительства. Поэтому, чтобы не платить по чужим долгам, трезво оценивайте заемщика и досконально изучайте текст договора поручительства.