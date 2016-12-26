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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Эксперт назвал регионы России с низким иммунитетом против гриппа

В этом году по стране ходит преимущественно вирус гриппа, который в средствах массовой информации получил название гонконгского.

Эпидемия гриппа в нынешнем году началась в центральной части России - с Москвы, Владимира и Смоленска, где уровень коллективного иммунитета против гриппа понижен, - сообщил старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава РФ Игорь Никоноров.

Кроме того, одним из первых очагов эпидемии гриппа в этом сезоне стала Калининградская область, что связано с высоким уровнем заболеваемости гриппом в скандинавских странах.

Нынешней зимой в России распространен вирус гриппа A (H3N2) — он диагностирован в 600 из 800 зарегистрированных случаев заражения, в СМИ его, как отметил Никоноров, «не совсем верно называют гонконгским».

По сравнению с гриппом H1N1 он менее опасен, однако в стране тем не менее уже зарегистрирован первый случай смерти от этого заболевания в нынешнем зимнем сезоне: скончался мужчина, который не делал прививку и страдал сахарным диабетом. По мнению Никонорова, эти факторы вкупе с поздним обращением к врачу сыграли фатальную роль.

Эксперт пояснил, что в период новогодних каникул «благодаря разобщению людей» заболеваемость гриппом в стране несколько снизится, а потом, возможно, снова начнет расти, - сообщают "Известия"

  
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просмотров: 214
дата: 26.12.16 | 10:59
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