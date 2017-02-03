«Смысл создания центров мне до конца не понятен. Потенциальных осужденных — тысячи, а центры рассчитаны не несколько сотен человек. Они же быстро переполнятся и возникнет дефицит мест. Есть опасность, что они могут превратиться в заведения для «блатных» осужденных», — сказала Зеленова.
Подсудимые начали отбывать новый вид наказания — принудительные работы в 2017 году . Для этих целей ФСИН РФ построил и оборудовал четыре исправительных центра и несколько специальных участков при уже существующих исправительных колониях.
Отмечается, что новые учреждения готовы принять около 900 человек единовременно, хотя число потенциальных осужденных к этому виду наказания превышает десятки тысяч человек в год. По данным источника «Известий» в судебном сообществе, в этой связи столичным судьям неофициально рекомендовано как можно реже выносить такие приговоры.