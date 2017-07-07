Эмблему Центробанка на банкнотах заменят на государственный герб России

В будущем будет произведена замена защитных знаков на купюрах. Стало известно, что эмблему Центробанка на банкнотах заменят изображением государственного герба России.Отметим, что до сих пор ведутся споры вокруг эмблемы. Некоторые видят в двуглавом орле герб Временного Правительства 1917 года. Руководство Центробанка же уверяет, что эмблема заимствована из русских сказок.По данным «Российской газеты», на сегодняшний день нельзя точно сказать, будут ли деньги существенно отличаться. Эти вопросы будут обсуждаться в Центробанке уже в этом году после выпуска новых банкнот в обращение. При этом, банкноты старого образца изыматься не будут.