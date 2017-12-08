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Общество | Главные новости

Епархиальный паломнический центр открылся в бывшем здании архангельского монастыря

сегодня 14:45
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В областном центре завершилась реконструкция бывшего подворья Николо-Корельского монастыря. Всего за год здание преобразилось до неузнаваемости.
 
 
 
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Фото: пресс-служба Архангельской епархии
Фото: пресс-служба Архангельской епархии
Фото: пресс-служба Архангельской епархии

Накануне епархиальный паломнический центр освятили в реконструированном здании комплекса бывшего подворья Николо-Корельского монастыря в центре столицы Поморья.

«Когда-то это было местом молитвы, потом стало местом страданий, боли и отчаяния: здесь были тюрьма и следственный изолятор, — отметил митрополит Даниил. — Здание передали Церкви в ужасном состоянии».

Напомним, реконструкция началась в 2016 году. Главная задача была восстановить архитектурные решения, которые были заложены при построении зданий столетия назад. Сейчас здесь будет располагаться епархиальный паломнический центр. Создано помещение для швейной мастерской и катехизаторская комната, где можно беседовать с людьми, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Подворье Николо-Корельского монастыря появилось в Архангельске в самом конце XVI столетия. В самом начале ХХ столетия на подворье построили новый каменный храм с приделом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Освящение главного престола в честь святителя Николая Чудотворца состоялось 7 ноября 1904 года.

После революции все здания подворья муниципализировали. Многие иконы и святыни были утрачены. В 20-30 годы прошлого века, как рассказывали архангельские старожилы, в этих стенах расстреливали людей. Еще два десятилетия назад эти помещения служили для следственного изолятора и тюрьмы. В начале 1990-х учреждения были закрыты.

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