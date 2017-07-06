Ежедневные тренировки архангельских пенсионерок попали в объектив соседских камер

Теперь видеоучителем от архангельских бабушек сможет воспользоваться каждый, кто мечтает иметь отличную фигуру. Ежедневно во дворе дома на улице Дзержинского, 1 пенсионерки делают комплекс упражнений на новеньких уличных тренажерах.Сосед пенсионерок Александр Никонов постоянно из окон своего дома наблюдает за активным образом жизни пожилых архангелогородок. Удивлялся, удивлялся, а потом раз, и решил запечатлеть видео на память.«Им под семьдесят, они полны оптимизма и задора. Нам бы столько активности», - рассказывает Александр журналисту News29. Свой ролик мужчина выложил в сеть, и он тут же стал набирать неслыханную популярность. Горожане поддерживают пенсионерок и желают им здоровья и крепости духа.Видео Александра Никонова