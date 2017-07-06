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Общество | Главные новости

Ежедневные тренировки архангельских пенсионерок попали в объектив соседских камер

сегодня 16:08
229 1
Бабушки осваивают уличные тренажеры. Их выдержке и закалке, а главное умению в любую погоду выйти на улицу для занятий спортом, позавидует каждый начинающий спортсмен. Ежедневные тренировки пенсионерок снял на видео архангелогородец Александр Никонов.
 
 
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Фото Александра Никонова
Фото Александра Никонова
Теперь видеоучителем от архангельских бабушек сможет воспользоваться каждый, кто мечтает иметь отличную фигуру. Ежедневно во дворе дома на улице Дзержинского, 1 пенсионерки делают комплекс упражнений на новеньких уличных тренажерах.

Сосед пенсионерок Александр Никонов постоянно из окон своего дома наблюдает за активным образом жизни пожилых архангелогородок. Удивлялся, удивлялся, а потом раз, и решил запечатлеть видео на память.

«Им под семьдесят, они полны оптимизма и задора. Нам бы столько активности», - рассказывает Александр журналисту News29. Свой ролик мужчина выложил в сеть, и он тут же стал набирать неслыханную популярность. Горожане поддерживают пенсионерок и желают им здоровья и крепости духа. 

Видео Александра Никонова
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Boater
06.07.17
16:22
"В этой стране пенсионеры вынуждены заниматься на улице на убогих тренажерах из прошлого века. Эти тренажеры - худшее место на планете." Может тоже блог завести, отрастить кудри и писать, писать .... вот, я же могу, см. выше. :)
 
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Общество | Новости раздела
 
Ежедневные тренировки архангельских пенсионерок попали в объектив соседских камер
Ежедневные тренировки архангельских пенсионерок попали в объектив соседских камер
Бабушки осваивают уличные тренажеры. Их выдержке и закалке, а главное умению в любую погоду выйти на улицу для занятий спортом, позавидует каждый начинающий спортсмен. Ежедневные тренировки пенсионерок снял на видео архангелогородец Александр Никонов.
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