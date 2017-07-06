Ежедневные тренировки архангельских пенсионерок попали в объектив соседских камер
сегодня 16:08
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Бабушки осваивают уличные тренажеры. Их выдержке и закалке, а главное умению в любую погоду выйти на улицу для занятий спортом, позавидует каждый начинающий спортсмен. Ежедневные тренировки пенсионерок снял на видео архангелогородец Александр Никонов.
Теперь видеоучителем от архангельских бабушек сможет воспользоваться каждый, кто мечтает иметь отличную фигуру. Ежедневно во дворе дома на улице Дзержинского, 1 пенсионерки делают комплекс упражнений на новеньких уличных тренажерах.
Сосед пенсионерок Александр Никонов постоянно из окон своего дома наблюдает за активным образом жизни пожилых архангелогородок. Удивлялся, удивлялся, а потом раз, и решил запечатлеть видео на память.
«Им под семьдесят, они полны оптимизма и задора. Нам бы столько активности», - рассказывает Александр журналисту News29. Свой ролик мужчина выложил в сеть, и он тут же стал набирать неслыханную популярность. Горожане поддерживают пенсионерок и желают им здоровья и крепости духа.
Видео Александра Никонова
16:22