Фестиваль фейерверков раскрасит архангельское небо в первый день октября

Мероприятие пройдет на площади Мира, в нем примут участие три пиротехнические группы из Москвы, Волгограда и Северодвинска.

В октябре делегация Архангельской области отправится на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. В честь этого события 1 октября в столице Поморья впервые состоится фестиваль фейерверков . В мероприятии примут участие три пиротехнических театра: «Палитра» из Москвы, «Пиромир» из Волгограда и «Салюты Поморья» из Северодвинска.

Архангелогородцам сначала расскажут про деревянный арт-объект в виде гигантской птицы счастья, который станет визитной карточкой Поморья на фестивале в Сочи. Также в программе выступления музыкальных коллективов, флешмобы и выставка ретро-автомобилей

Кульминацией вечера станет, конечно же, красочное шоу, которое раскрасит небо над площадью Мира. Начало мероприятия в 17:00. Первый фейерверк запланирован на 18:20.