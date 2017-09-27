Фестиваль фейерверков раскрасит архангельское небо в первый день октября

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27 сентября, среда 10:34
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$58.53
€70.43
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В октябре делегация Архангельской области отправится на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. В честь этого события 1 октября в столице Поморья впервые состоится фестиваль фейерверков . В мероприятии примут участие три пиротехнических театра: «Палитра» из Москвы, «Пиромир» из Волгограда и «Салюты Поморья» из Северодвинска.
Архангелогородцам сначала расскажут про деревянный арт-объект в виде гигантской птицы счастья, который станет визитной карточкой Поморья на фестивале в Сочи. Также в программе выступления музыкальных коллективов, флешмобы и выставка ретро-автомобилей
Кульминацией вечера станет, конечно же, красочное шоу, которое раскрасит небо над площадью Мира. Начало мероприятия в 17:00. Первый фейерверк запланирован на 18:20.
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