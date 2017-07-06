Фестиваль водных фонариков впервые состоится в Архангельске

Мероприятие пройдет на водоеме у бывшего главного корпуса педуниверситета. Романтическое действо будет сопровождаться музыкой и световым шоу, даря завораживающую сказку сотням сердец.

7 и 8 июля у водоема на территории Северного (Арктического) федерального университета состоится фестиваль водных фонариков. Начало мероприятия в 21:00.



Это один из самых романтичных фестивалей, в ходе которого гостей ждет классическая музыка в исполнении скрипки и саксофона, световое шоу и массовый запуск фонариков на водную гладь. Он появился в Петербурге 4 года назад, а уже в этом году охватит порядка 100 городов России, включая Архангельск.



Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо Архангельска. Ожидается, что сотни людей соберутся в эти волшебные вечера на берегу водоема, где под романтические мелодии фонарики наполнят водную гладь самыми сокровенными желаниями.



Добавим, что в предстоящие выходные, 8 и 9 июля, в парке аттракционов «Потешный двор» состоится всероссийский фестиваль красок – самый яркий open-air страны, проходящий этим летом в 115 городах России.

Вход на оба фестиваля будет свободным и без возрастных ограничений.