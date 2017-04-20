Директор государственного унитарного предприятия «Фонд Имущества и Инвестиций» Максим Заборский прокомментировал выпуск программы «Агент бизнеса», посвященный инвестиционной привлекательности региона.

По его словам, в программе есть ряд некорректных моментов с искажением фактов, которые показали Архангельскую область в негативном свете.

Напомним, в программе был эпизод, когда потенциальный инвестор увидел на сайте Фонда возможность заказать звонок. Он оставил заявку, перезвонить должны были, согласно информации на сайте, через 24 секунды, но звонка не последовало. К слову, сейчас время ожидания на сайте Фонда изменилось, и перезванивают специалисты уже в течение минуты.

«Инвестор посетил Архангельск до Международного арктического форума, а звонок в организацию сделал спустя 35 дней. На сайте сказано, что если мы не перезвонили в течение 24 секунд, то свяжемся в ближайшее время», - говорит Максим Заборский.

Вопросы у Заборского вызвала и подача материала касательно земельных участков для строительства завода. По его словам, в программе была неправильно озвучена площадь участка на улице Дрейера, да и акцент был сделан на заброшенных постройках. Кроме того, в программу не вошел эпизод, когда инвестору была показана успешная практика «Лесозавода №25».

«Исходя из данных фактов, можно сделать соответствующие выводы об объективности отражения полученной информации и, как следствие, объективности оценки проведённой работы», - подытожил директор «Фонда Имущества и Инвестиций».

Напомним, накануне программу прокомментировал директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев. Руководитель КРАО также обвинил журналистов в предвзятости.



