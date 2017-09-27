Форум «Арктические проекты – сегодня и завтра» пройдет в Архангельске в пятый раз
сегодня 12:52
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В столице Поморья 19–20 октября состоится пятый юбилейный международный форум «Арктические проекты – сегодня и завтра». Главной темой мероприятия станет экономическое развитие северных регионов.
Гости обсудят государственную политику России в Арктике, процесс освоения полярных территорий и Северного морского пути, рассмотрят вопросы импортозамещения в сфере строительства судов, морской техники и нефтегазового оборудования. Речь пойдет также о кадровом, научном и инвестиционном потенциале северных областей России. Будет проведён обзор всех проектов, реализуемых в арктической зоне Российской Федерации.
Это мероприятие позволяет компаниям встретиться с потенциальными партнерами и заказчиками, обсудить возможности сотрудничества, получить актуальную информацию о реализации нефтегазовых проектов в Арктике, а также продемонстрировать инвестиционную привлекательность Архангельской области.
Подготовка к форуму идёт полным ходом. Решение об участии уже приняли такие крупные компании как «Газпром», «Роснефть», «Газпром-нефть», «РН-Шельф-Арктика», «Оборонлогистика», «Совфрахт», «Первая горнорудная компания» и многие другие.
В рамках форума состоятся пленарные сессии, будут организованы «круглые столы» и посещение производственных площадок предприятий Архангельска. Кроме того, для участников запланирована насыщенная культурная программа. Мероприятие пройдет на базе научной библиотеки САФУ.