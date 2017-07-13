Генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв провёл приём новодвинцев

Первыми оказать содействие попросили представители спортивной общественности. Председателю Совета по развитию физической культуры и спорта Евгению Каменеву, а также директору детской юношеской спортивной школы Дмитрию Белоусову необходима помощь в проведении подготовительных работ на земельном участке, где этим летом будет обустроена площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО. В частности на Мельникова, 4 необходимо в первую очередь спилить и выкорчевать порядка десяти огромных тополей, демонтировать асфальтовые дорожки, колёса, провести работы по выравниванию площадок и отсыпать их отсевом.



Следующее обращение касалось установки фирменных скамеек АО «Архангельский ЦБК» возле магазина «Олимп». С этой просьбой к Дмитрию Игоревичу пришла Юлия Билева.



- Я живу в этом районе, часто посещаю «Олимп» и вижу, что когда дети кормят голубей мамам абсолютно некуда присесть, - отметила житель Новодвинска Юлия Билева. - Также людям преклонного возраста приходится общаться друг с другом стоя. Конечно, намного лучше было бы им общаться сидя на скамеечке. Там конечно есть две старые скамейки, но они не удобные и их мало.



Евгений Глебов и Андрей Малыгин вышли на генерального директора АЦБК с ходатайством о приобретении малых игровых форм (песочницы, качели, качели-балансиры) для установки их во дворах, расположенных по адресам: ул. Ломоносова, д.1 и Мира, д. 13. Обустройство полей для мини-футбола с установкой ворот с баскетбольными кольцами будет проведено во дворах домов 8 и 9 по ул. Первомайской.



- Спрос на установку детских комплексов и на проведение работ по благоустройству дворов очень большой, - акцентировал депутат Городского Совета, руководитель местного партийного проекта единороссов «Детские площадки - детям» Андрей Малыгин. - Сейчас жители нашего города не просто говорят или просят установить детские комплексы или малые игровые формы, а уже сами собирают большое количество подписей по адресам, приносят в администрацию и депутатам. Мы понимаем, что за последние несколько лет в нашем городе много установлено игровых комплексов, но нет предела совершенству. Где-то не хватает скамеек, футбольных ворот, декоративного ограждения. Мы все эти вопросы отслеживаем, и будем продолжать работать и дальше над благоустройством наших дворов.



Также личный приём Дмитрия Зылёва посетила инициативная группа многодетных семей. Главный вопрос, который привёл их к Дмитрию Игоревичу - обустройство дороги. Сейчас семьи собственными силами занимаются вырубкой лесного массива на предоставленных им участках для индивидуального строительства. Для выкорчёвывания пней, а также обустройства дороги нужна помощь Архангельского ЦБК. Для понимания масштаба предстоящей работы Дмитрий Игоревич вместе с инициативной группой выехал на место.



- Сегодня много было разных обращений, но всех их объединяет одно - это сделать жизнь в Новодвинске более благоприятной, более комфортной и хорошей, - подвёл итог приёма Дмитрий Зылёв. - Мне приятно, что в городе живут активные и инициативные люди, которым хочется помогать и самое главное, они обращаются к нам, поскольку видят реальные результаты нашей совместной работы. Я уверен, что такая работа будет продолжена.



Как заверил Дмитрий Зылёв, в полном или частичном объёме, но всем обратившимся обязательно будет оказано содействие в решении озвученных вопросов. К примеру, просьбу Юлии Билевой Дмитрий Игоревич уже выполнил. В районе магазина «Олимп» сегодня установили четыре новые, комфортные скамейки.

