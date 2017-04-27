Архангельск: Общество

фото, видео с места события Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения Президент, Председатель Правления Сбербанка, который ранее обещал приобрести бумаги данного выпуска, подал заявку в отделении центрального офиса на Вавилова, 19. Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н». В отделениях Сбербанк Премьер, где можно оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций, наблюдается оживленный спрос со стороны клиентов.



Клиентов интересует доходность облигаций, поскольку объявленные накануне Минфином купонные ставки выплат по ОФЗ-н предоставляют премию к доходности на рынке. Средний размер заявки на текущий момент – 0,8 млн руб.



По состоянию на 15 часов дня (26 апреля) около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н объемом 487 млн руб. по номиналу.



*на правах рекламы версия для печати просмотров: 82

дата:

комментариев:

0 1 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть