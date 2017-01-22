Взрывные работы в районе горнолыжного курорта в Мурманской области проводились на совершенно другой горе, которая находится в нескольких километрах от места ЧП.

Ранее высказывались предположения, что массивный сход снега с гор мог стать следствием взрывных работ, которые неподалёку проводила компания «Апатит». Специалисты этого предприятия отвергли эту версию.

"Место проведения взрывов для принудительного спуска лавин и место ЧП находятся на разных горах и на расстоянии нескольких километров. Взрывные работы не могли повлиять на непроизвольный сход снега в районе гибели туристов", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, трагедия произошла сегодня днем. Под снежными завалами оказались трое архангельских туристов, двое из них погибли, одного удалось спасти.