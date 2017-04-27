Профсоюз Росгидромета обратился за помощью в Госдуму. Работники жалуются на низкие зарплаты и сокращение бюджета организации более чем на 30 процентов.

В адрес зампредседателя Государственной Думы Ольги Епифановой поступило обращение от Архангельской территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных работников по проблеме недостаточного финансирования работы труднодоступных станций Росгидромета.



По словам обратившихся, уровень заработной платы в гидрометеорологической службе России один из самых низких по экономике. Согласно информации профсоюза, в текущем году правительство России приняло решение о недофинансировании Росгидромета, которое повлечет за собой сокращение пунктов наблюдения, ухудшение качества прогнозов и предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях.



В обращении сказано, что организации не хватает более 5 миллиардов рублей, что составляет 34,2% от утвержденных параметров финансирования.



Необходимость выделения дополнительных 5,6 миллиардов рублей была вынесена на рассмотрение в рамках бюджетного процесса 2017 года, однако была отклонена правительственной комиссией по бюджетным корректировкам.



По информации профсоюзной организации метеорологов, оплата труда сотрудников труднодоступных станций находится на минимальном уровне, а люди работают там — минимум — годовыми вахтами. В 2016 году зарплата работников на ОГМС Кренкеля (Земля Франца-Иосифа) – 21636 рублей, ОГМС Федорова (Карское море) – 19948 рублей, МГ Канин Нос (полуостров Канин) – 17176 рублей, персонал станции Жижгин (Белое море) получает менее 15 тысяч рублей.



Основное назначение труднодоступных станций – получение сведений о состоянии окружающей среды для обеспечения потребностей органов власти, пароходств и обеспечения работы Северного морского пути, сообщают заявители. В настоящее время в ведении Росгидромета находится 335 таких станций, из которых работает 293, паёк завозят в большинство из них один раз в год, а персонал находится в полной социальной изоляции.



Ольга Епифанова направила запрос председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность выделения необходимых средств для гидрометеорологической службы.