Глава Архангельска Игорь Годзиш инспектирует объекты благоустройства

Проблемные точки на карте города сегодня посетил градоначальник, чтобы на месте обсудить с подрядчиками сроки выполнения работ.

Центральный городской объект по программе «Комфортная городская среда» – пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского: здесь подрядчик допустил отставание от графика выполнения работ. В настоящее время темп работ высокий, но в первоначальный срок завершить их не удалось: на данный момент из 3400 кв. метров брусчатки уложено 2000. Городские власти установили новую дату – 17 октября, и подрядчик взял на себя обязательства выполнить благоустройство в этот срок. При этом директор СМУ-2 Елена Слободянюк не отрицает, что имеют место финансовые сложности у компании, поскольку федеральная программа не предполагает авансовых платежей исполнителю.

Значительно продвинулось воплощение в жизнь и дизайн-проекта Литературного сквера: обустроены газоны и мостки, имитирующие паркет, установлены скамейки, завезены элементы деревянного ограждения.

- Для нас главное, что работа продолжается, и подрядчик участвует в доработке первоначального проекта, поскольку в него пришлось вносить изменения по мере выполнения разных этапов работ. Также здесь мы увидели, что после завершения пешеходной части проспекта, необходимо обустроить прилегающие территории. Например, сделать лестницы и пандусы от детских площадок, которые после ремонта оказались значительно ниже дороги. Нужно организовать и освещение игровых зон – по словам архангелогородцев, они востребованы и зимой. Эти работы будут запланированы на следующий год, - отметил Глава города Игорь Годзиш.

Кроме благоустройства территорий общего пользования, федеральный проект призван вдохнуть новую жизнь в городские дворы. В Архангельске по данной программе ведутся работы на 21-ой дворовой территории. По ряду из них возникли проблемы – подрядчик не успевает в установленный срок. Некоторые решения совместно с подрядчиком находятся непосредственно в ходе рабочей поездки градоначальника.

В Маймаксанском округе жители решили, что их дворам будет достаточно лишь приведения в порядок тротуаров и дороги вдоль домов. Работы здесь завершены, и жильцы результатом довольны.