Участники диалога собрались в «Студенческой кофейне 1638», которая в прошлом году была создана как один из молодежных проектов силами самих ребят. У сверстников кафе пользуется популярностью, что вдохновляет активистов на новые проекты.

Молодежь выразила желание оказать помощь в организации сбора использованных батареек по всему городу и создании аллеи необычных арт-объектов, фотовыставки истории архангельских автобусов и художественном оформлении остановочных павильонов, проектов по созданию условий доступной городской среды и общественного контроля за выбросами в реку.

- Сейчас можно уверенно говорить о новом этапе молодежной активности: мы хотим действовать, делами помогать городу, а не только участвовать в проведении развлекательных мероприятий, - подчеркнул руководитель городского отделения Молодой Гвардии Единой России и НКО «Наш город» Дмитрий Онучин.

Глава города Игорь Годзиш высоко оценил актуальность ряда озвученных проектов. Так, в целях реализации идеи распространения экокоробок для сбора отработанных батареек у населения будут проведены переговоры с руководством МУП «САХ», поскольку такого рода деятельность по закону не может осуществляться нелицензированными организациями. Поддержку у градоначальника нашла и инициатива творчески одаренных студентов, которые готовы своими силами облагородить серые остановочные комплексы. Чтобы идея была реализована на высоком уровне, планируется организовать муниципальный конкурс проектов, по итогом которого победители получат средства на закупку необходимых материалов.

Студенчество также готово подключиться к работе по размещению урн, благоустройству зеленых зон. А уже 13 мая Глава города вместе с молодежью выйдет на субботник в сквере на пр. Ленинградский.