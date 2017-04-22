Ветеранская организация Майской Горки – одна из самых активных в городе. Обсудить возможности благоустройства округа и проблематику, волнующую жителей старшего поколения округа, ветеранам удалось на встрече с градоначальником.

Председатель Совета ветеранов округа Майская Горка Лидия Третьякова рассказала руководству города о проектах объединения, которое не только участвует во многих городских инициативах, конкурсах и праздниках.

- Изюминка нашей ветеранской организации – традиционный и очень популярный фестиваль творчества «Ладушки». В этом году он проводился уже в 11-й раз. Мы ведем летопись истории ветеранского движения в округе, формируем сборник материалов «Округ Майская Горка в лицах». А еще мы сделали ставку на создание ветеранских организаций по месту жительства пенсионеров. В работу и совместный досуг в итоге вовлечены многие ветераны, - поделилась опытом Лидия Третьякова.

Игорь Годзиш рассказал участникам встречи о перспективах развития и благоустройства территории округа. В связи с тем, что ветеранские организации нуждаются в поддержке спонсоров, градоначальник предложил выстраивать эту работу по социальному партнерству совместно, привлекая к переговорам руководство округа и города.

Заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков сообщил ветеранам о перспективах решения самой наболевшей проблемы округа – строительстве новой поликлиники: первого пациента она примет в ноябре 2019 года. В настоящее время с инвестором заключен договор, под строительства медучреждения выделен земельный участок на пресечении ул. Полины Осипенко и ул. Галушина, разработан график проведения строительных работ. Клиника будет обслуживать около 8-10 тысяч человек по полисам ОМС, прием будут вести не только терапевты, но и невролог, кардиолог, лор, офтальмолог и другие узкие специалисты. Чтобы общественность была в курсе всех планов и сроков, Глава города Игорь Годзиш предложил ввести в состав рабочей группы, которая курирует данный социальный проект, представителя от ветеранской организации округа. В ходе встречи определились, что таким представителем станет Тамара Кравченко.