Глава «Архречпорта» попал под «уголовку» за 100-милионную «экономию» на налогах
сегодня 19:05
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Генеральный директор ОАО «Архангельский речной порт» Андрей Разговоров подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
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15 сентября, пятница 21:28
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$58.53
€70.43
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Уголовное дело возбуждено Архангельским следственным отделом Северо-Западного следственного управления на транспорте по итогам проверки, проведенной в прошлом году.
По данным правоохранителей, в 2014-2015 годах руководитель «Архречпорта» умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль организации и НДС путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений.
В результате фальсификаций государство недополучило порядка 108 миллионов рублей, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. Если факты подтвердятся в суде, руководству предприятия грозит до 6 лет тюрьмы.
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