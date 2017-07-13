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Общество | Главные новости

Главу Котласского района Бральнину отправили из СИЗО под домашний арест

сегодня 09:13
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Помещенной котласским судом в СИЗО за ненадлежащее поведение чиновнице вновь изменили меру пресечения. Пойманная на взятке глава муниципалитета отправлена под домашний арест. Такое решение принял областной суд.
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Фото: vk.com
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Архангельский областной суд отменил решение Котласского городского суда от 22 июня 2017 года и по ходатайству следователя заменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражей.

Напомним, глава района обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Основанием для изменения ранее избранной в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу послужили представленные сотрудником подразделения областного управления Федеральной службы исполнения наказаний сведения о нарушении обвиняемой установленного ограничения в виде запрета покидать жилище.

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство, однако судебная коллегия Архангельского областного суда, исследовав представленные данные и материалы, установила, что данный вывод Котласского городского суда основан исключительно на материалах контроля системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) о нарушении работы электронного браслета, закрепленного на обвиняемой, используемого для фиксации ее месторасположения.

Архангельский областной суд, отменяя решение суда первой инстанции, учел, что период фиксации нарушения не превышал двадцати минут, всего зафиксированы три нарушения.

Каких-либо иных сведений (свидетельских показаний соседей, материалов проверки по месту жительства обвиняемой сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, участковым инспектором полиции и др.) о том, что обвиняемая покидала свое место жительства, суду не представлено.

Сама обвиняемая настаивала на том, что свое место жительства в указанное время не покидала, добросовестно исполняла установленные ограничения и даже в случае отключения электроснабжения квартиры сразу по стационарному телефону связывалась с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, предлагала за свой счет установить в квартире видеонаблюдение.

Допрошенный в судебном заседании начальник подразделения уголовно-исполнительной инспекции подтвердил факт уведомления обвиняемой об отключении электричества.

В заседание суда апелляционной инстанции стороной защиты были представлены документы, свидетельствующие, что срок действия сертификата соответствия системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), используемой в отношении обвиняемой окончен 10 декабря 2016 года, проверка и тестирование технического состояния указанной системы не производилась.

Судебная коллегия пришла к выводу, что стороной обвинения не опровергнуты с достаточной убедительностью доводы обвиняемой о наличии технических сбоев системы электронного мониторинга подконтрольных лиц, а, следовательно, об отсутствии факта нарушения расписания электронного браслета.

Архангельский областной суд постановил освободить Бральнину из-под стражи, оставив в ее отношении ранее избранную Котласским городским судом меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком до 15 июля 2017 года, с сохранением ограничений, установленных постановлением судьи Котласского городского суда Архангельской области от 18 мая 2017 года.

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