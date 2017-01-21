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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Глава Соловков решил поставить точку в интернет-прениях по «банному делу»

Евгений Тютюков намерен перенести информационные воины с гидом и блогером Олегом Кодолой с просторов сети в зал судебных заседаний. Примечательно, что именно глава Соловков обратился с иском в Приморский районный суд о защите чести и достоинства.
Евгений Тютюков у себя на страничке в Фейсбуке поделился выступлениями своих сторонников, дающих крайне негативные характеристики независимому гиду Олегу Кодоле. В поддержку главы архипелага Евгения Тютюкова выступил целый ряд местных чиновников, депутатов, общественных деятелей и краеведов. В их числе экс-глава Соловков Елена Амброче, председатель Соловецкого совета ветеранов Нина Постоева, заместитель председателя сельского совета депутатов Владимир Подкорытов, замдиректора Соловецкого музея-заповедника Наталья Яковлева и заместитель руководителя директора Соловецкого музея-заповедника по экскурсионному обслуживанию Марина Луговая. Уважаемые жители архипелага упрекали независимого гида в желании личной наживы и стремлении защитить свой бизнес. 

На что блогер опубликовал свой ответ «простым» соловчанам. Олег Кодола обратил внимание, что все «простые» по мнению Тютюкова соловчане не слишком просты, об этом свидетельствуют их должности. Независимый гид уверен: стилистические особенности опубликованного текста напоминают почерк одного человека.
 
Блогер рассмотрел все упреки соловчан по пунктам. Он признается, что высшего образования у него действительно нет. Он приехал на Соловки в 2002 году, будучи действительным членом Русского Географического общества. Занял должность заведующего отделом-музейным комплексом «Заяцкие острова». Успешно реализовал ряд культурно-просветительских проектов. В копилке Кодолы 16 книг, множество статей в СМИ, несколько эксклюзивных туров и 14 текстов авторских экскурсий. Многое гид сделал для развития туризма на Соловках.
 
Затем Кодола вспоминает проект строительства мусороперерабатывающего завода, который, по словам Тютюкова, никогда не существовал, и придуман гидом «от фундамента до трубы».
 
Экскурсовод дает ссылку чиновнику на страницу из проекта ФЦП по Соловкам, где речь идет как раз о возведении завода. Гид сообщает, что еще в 2011 году у него был опубликован комментарий по этому вопросу, в котором он развенчивал убыточность данного предприятия. «То ли вы не знали об этом документе, и тогда ваш уровень профессионализма ниже плинтуса, то ли… специально перевернули смысл, надеясь, что документов не осталось», - пишет блогер.
  
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просмотров: 207
дата: 21.01.17 | 16:21
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