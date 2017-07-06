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Общество | Главные новости

Экс-глава архангельского техникума ответит перед законом за бизнес на помещениях

сегодня 09:58
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Руководство образовательного учреждения передавало территории в холле архангельского аграрного техникума под размещение кофейного аппарата, а в общежитии незаконно организовали буфет.
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Фото: static.otzyv.exper
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По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении руководства техникума возбуждено уголовное дело. Есть основание полагать, что оно касается периода работы в образовательном учреждении директора Инны Лавровой. Напомним, что коллектив агротехникума не устраивала её деятельность, в том числе отсутствие коллективного договора с сотрудниками. Это и стало основанием для расторжения Министерством образования региона с ней трудовых отношений.

Сейчас же, спустя время, вскрылись эпизоды незаконной деятельности. Так, по данным областной прокуратуры, неправомерная сдача в аренду помещений принесла руководству техникума более 99 тысяч рублей, а, следовательно, и ущерб, причиненный учреждению. Не исключено, что имя Инны Лавровой может всплыть вновь. 

Например, со слов местных жителей, по вечерам в пристройке к техникуму всегда было шумно – свадьбы, юбилеи, корпоративы. Так что, скорее всего, суммы от сдачи в аренду помещений намного выше заявленных.  

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