В результате деятельности судебных приставов-исполнителей регионального фискального ведомства взыскано более 6,5 миллиардов рублей. Это почти на миллиард больше, чем в 2015 году.

Руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Иван Юшманов отметил, что впервые за последние несколько лет наметилась динамика к сокращению объёма поступления исполнительных документов. В прошедшем году на 76% сократилось количество документов о взыскании задолженности по заработной плате.



По сравнению с 2015 годом меньше было возбуждено исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам (на 43%), о возмещении ущерба от преступлений (-37%), о предоставлении жилья (-11,9%), о взыскании алиментов (- 4,7%), почти на 16% снизилось количество штрафов ГИБДД.



Вместе с тем, увеличилось количество предъявленных на исполнение документов о взыскании задолженности в пользу Пенсионного фонда (+ 24%), кредитных организаций (+14 %), организаций топливно-энергетического комплекса (+ 55 %).



Всего в 2016 году на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось почти 720 тысяч исполнительных производств.



Главный судебный пристав региона напомнил журналистам, что с января прошлого года исполнители получили дополнительные полномочия временно ограничивать должников в пользовании специальным правом на управление транспортным средством. Иван Александрович отметил эффективность данной меры: невозможность сесть за руль автомобиля побудила должников погасить долги на сумму около 19,7 млн. рублей.



В то же время, подчеркнул Иван Юшманов, не теряют актуальности и такие меры, как арест имущества и временное ограничение на выезд из Российской Федерации. Так, в прошедшем году на треть увеличилось количество арестов имущества должников, более чем в 2,5 раза возросла сумма денежных средств, полученных от реализации арестованного имущества (свыше 132 млн. руб.). Взыскателям в счёт погашения долга передано нереализованного имущества на сумму порядка 144,5 млн. рублей.



В результате применения судебными приставами полномочий по временному ограничению должников на выезд за границу погашены долги на сумму почти 89 миллионов рублей, в том числе по алиментам — более 16 миллионов рублей. Всего в 2016 году было вынесено 18 тысяч постановлений о временном ограничении выезда должников за границу. Это почти в 2 раза больше, чем в 2015 году, отметил главный судебный пристав региона.

