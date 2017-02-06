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Архангельск: Общество

     

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Главный судебный пристав Архангельской области отчитался об итогах 2016 года

В результате деятельности судебных приставов-исполнителей регионального фискального ведомства взыскано более 6,5 миллиардов рублей. Это почти на миллиард больше, чем в 2015 году.
Руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Иван Юшманов отметил, что впервые за последние несколько лет наметилась динамика к сокращению объёма поступления исполнительных документов. В прошедшем году на 76% сократилось количество документов о взыскании задолженности по заработной плате.

По сравнению с 2015 годом меньше было возбуждено исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам (на 43%), о возмещении ущерба от преступлений  (-37%), о предоставлении жилья (-11,9%), о взыскании алиментов (- 4,7%), почти на 16% снизилось количество штрафов ГИБДД. 

Вместе с тем, увеличилось количество предъявленных на исполнение документов о взыскании задолженности в пользу Пенсионного фонда (+ 24%), кредитных организаций (+14 %), организаций топливно-энергетического комплекса (+ 55 %).

Всего в 2016 году на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось почти 720 тысяч исполнительных производств.

Главный судебный пристав региона напомнил журналистам, что с января прошлого года исполнители получили дополнительные полномочия временно ограничивать должников в пользовании специальным правом на управление транспортным средством. Иван Александрович отметил эффективность данной меры: невозможность сесть за руль автомобиля побудила должников погасить долги на сумму около 19,7 млн. рублей.

В то же время, подчеркнул Иван Юшманов, не теряют актуальности и такие меры, как арест имущества и временное ограничение на выезд из Российской Федерации. Так, в прошедшем году на треть увеличилось количество арестов имущества должников, более чем в 2,5 раза возросла сумма денежных средств, полученных от реализации арестованного имущества (свыше 132 млн. руб.). Взыскателям в счёт погашения долга передано нереализованного имущества на сумму порядка 144,5 млн. рублей.

В результате применения судебными приставами полномочий по временному ограничению должников на выезд за границу погашены долги на сумму почти 89 миллионов рублей, в том числе по алиментам — более 16 миллионов рублей. Всего в 2016 году было вынесено 18 тысяч постановлений о временном ограничении  выезда должников за границу. Это почти в 2 раза  больше, чем в 2015 году, отметил главный судебный пристав региона.
  
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автор: ssp
просмотров: 75
дата: 06.02.17 | 14:42
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