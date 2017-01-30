Свою готовность принять участие в форуме «Арктика-территория диалога» также высказали вице-премьер Китая и премьер-министр Швеции. Ожидается, что количество высокопоставленных гостей будет расширено.

Все мероприятия форума «Арктика-территория диалога» 29–30 марта будут проходить в САФУ имени М.В. Ломоносова. Заключительное пленарное заседание состоится в Архангельском областном драмтеатре.



- В России состоялось три форума "Арктика-территория диалога": в 2010 году форум проходил на базе МГУ имени М. В. Ломоносова, в 2011 он состоялся в САФУ, а в 2013 году это мероприятие провели в Салехарде. Следует отметить, что в 2017 году статус форума существенно изменился. Теперь это не форум Русского географического общества, а форум под эгидой госкомиссии по развитию Арктики. Госкомиссия — это организация, которая непосредственно подчиняется президенту РФ. Поэтому, если в предыдущих форумах Владимир Путин принимал участие как председатель попечительского совета РГО, то, начиная с четвертого форума в Архангельске, он будет принимать участие уже как президент Российской Федерации. Таким образом, этот форум становится президентским, — рассказала ректор САФУ Елена Кудряшова.

Как пояснили в пресс-службе САФУ, на федеральном уровне форум «Арктика-территория диалога» становится в один ряд с форумом АТЭС во Владивостоке, сочинским и санкт-петербургским экономическим форумом. На международном уровне мероприятие включается в одну цепочку с форумами «Arctic Frontiers» (Норвегия) и Arctic Circle (Исландия).