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Архангельск: Общество

     

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Голосование на выборах-2018 может быть электронным

В ходе голосования классическая «бумажная» форма может быть продублирована в цифровом виде.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой с предложением о дублировании на выборах-2018 «бумажной» формы в виде привычных бюллетеней электронной формой. В ЦИК эта инициатива вызвала как интерес, так и уточнения.

В марте Титов встретился с Памфиловой, тогда и была предложена идея использования блокчейна для голосования. В ЦИК заявляют о готовности реализовать предложение в тестовом режиме и только в случае, если не придется менять законодательство о выборах.

— Пока речь о том, чтобы провести в одном-двух регионах эксперимент: продублировать классическое голосование бумажным бюллетенем голосованием через блокчейн-платформу, — рассказал «Известиям» Борис Титов

По его словам, эта платформа еще должна быть доработана, чтобы принцип тайного голосования гарантировался верификацией каждого отдельного голоса. Партия роста, которую возглавляет Титов, проводит тесты внутренней системы электронного голосования. После этого систему передадут в ЦИК.

Член ЦИК Антон Лопатин отметил в беседе с «Известиями», что инициатива Титова реализуема, однако необходимо выполнение ряда условий. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев также рассказал «Известиям», что система интересна, а также поделился идеями, как сделать электронное голосование более прозрачным.

  
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дата: 24.04.17 | 09:53
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