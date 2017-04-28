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29-30 апреля – обслуживание клиентов производится подразделениями банка в обычном графике.
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1 мая - нерабочий праздничный день, работают только дежурные филиалы (список).
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Со 2 мая обслуживание клиентов производится подразделениями банка в обычном графике.
Банкоматы Сбербанка работают в круглосуточном режиме.
Информация о времени работы подразделений банка на сайте по ссылке
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Информацию об услугах банка можно получить по телефону 8 800 555 5550
По вопросам обслуживания банковских карт обращайтесь по телефону 8 800 200 37 47
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