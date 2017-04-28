Архангельск: Общество

фото, видео с места события График работы подразделений Северного банка 29 апреля - 2 мая 2017 года В праздничные дни 29 апреля – 1 мая 2017 года подразделения Северного банка ПАО Сбербанк работают по следующему графику: 29-30 апреля – обслуживание клиентов производится подразделениями банка в обычном графике.

1 мая - нерабочий праздничный день, работают только дежурные филиалы (список).

Со 2 мая обслуживание клиентов производится подразделениями банка в обычном графике.

Банкоматы Сбербанка работают в круглосуточном режиме.

Информация о времени работы подразделений банка на сайте по



Информацию об услугах банка можно получить по телефону 8 800 555 5550

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