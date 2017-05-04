Архангельск: Общество

фото, видео с места события График работы подразделений Северного банка Сбербанка 6-9 мая 2017 года В праздничные дни 6 - 9 мая 2017 года подразделения Северного банка ПАО Сбербанк работают по следующему графику:

8 - 9 мая - нерабочие праздничные дни, работают только дежурные филиалы (

С 10 мая обслуживание клиентов производится подразделениями банка в обычном графике.



Банкоматы Сбербанка работают в круглосуточном режиме.

Информация о времени работы подразделений банка на сайте по



Информацию об услугах банка можно получить по телефону 8 800 555 5550

По вопросам обслуживания банковских карт обращайтесь по телефону 8 800 200 37 47



*на правах рекламы 6 - 7 мая - обслуживание клиентов производится подразделениями банка в обычном графике.8 - 9 мая - нерабочие праздничные дни, работают только дежурные филиалы ( список ).С 10 мая обслуживание клиентов производится подразделениями банка в обычном графике.Банкоматы Сбербанка работают в круглосуточном режиме.Информация о времени работы подразделений банка на сайте по ссылке Информацию об услугах банка можно получить по телефону 8 800 555 5550По вопросам обслуживания банковских карт обращайтесь по телефону 8 800 200 37 47 версия для печати просмотров: 44

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