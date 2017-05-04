6 - 7 мая - обслуживание клиентов производится подразделениями банка в обычном графике.
8 - 9 мая - нерабочие праздничные дни, работают только дежурные филиалы (список
).
С 10 мая обслуживание клиентов производится подразделениями банка в обычном графике.
Банкоматы Сбербанка работают в круглосуточном режиме.
Информация о времени работы подразделений банка на сайте по ссылке
.
Информацию об услугах банка можно получить по телефону 8 800 555 5550
По вопросам обслуживания банковских карт обращайтесь по телефону 8 800 200 37 47
*на правах рекламы