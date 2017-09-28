Группа компаний «Титан» и «Рослесинфорг» подписали соглашение о сотрудничестве

Соответствующий документ был подписан 22 сентября генеральным директором холдинга Алексеем Кудрявцевым и директором «Рослесинфорга» Игорем Мураевым.

Стороны планируют взаимодействовать области освоения земель лесного фонда, переданных в аренду ГК «Титан», недропользования, картографии и иных данных.

Целью сотрудничества сторон является обмен опытом и технологиями, в том числе проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, подготовке документов для оформления охранных зон, внесения сведений в ЕГРН и другой деятельности с использованием данных дистанционного зондирования.

Стратегически подписанное Соглашение направлено на эффективное использование и совершенствование научно-технического и производственного потенциала сторон, интенсификацию взаимовыгодного сотрудничества в целом по актуальным вопросам лесоустройства, недропользования, освоения лесов и т.д.

Справка

Группа компаний «Титан» - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО.

Создана в 1990 г.

В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие на Северо-Западе России - ЗАО "Лесозавод ф25".

Расчетная лесосека составляет 3,2 млн. м³.

ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области.

Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд. рублей.

Ежегодный объем инвестиций в социально-экономическое развитие муниципальных образований региона составляют около 100 млн. руб.