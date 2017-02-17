В областном центре появится профессиональная команда черлидеров. Клуб американского футбола «Лесорубы», организованный в столице Поморья, начинает отбор претенденток. В группу поддержки приглашаются активные девушки от 16 лет.

«На первых тренировках будут отобраны самые способные участницы, конечно, хочется видеть девушек подготовленных в танцевальной и акробатической сфере, но ограничивать мы никого не станем. Главное желание, остальному научит опытнейший тренер», рассказывает Николай Дорофеев, президент федерации американского футбола Архангельской области.

Тренером новой команды станет Ксения Стирманова, основатель и капитан команды по черлидингу «MGT» в Санкт-Петербурге, а также тренер команды «MUT» в Вологде. Помимо этого, девушка стала бронзовым призёром чемпионата Санкт-Петербурга «Чир данс шоу лига».



«Черлидинг это молодёжный спорт, сочетающий в себе шоу, танцы, гимнастику и акробатку. Он позволяет раскрыть способности каждого, кто станет им заниматься. Роль группы поддержки на поле во время игры это эмоциональное разряжение зрителей и игроков, это поддержка спортсменов, их настрой на победу. Юноши также могут прийти на тренировку, мы ждем всем желающих», сообщила Ксения Стирманова.

Первая тренировка пройдет сегодня с 16 до 17 часов по адресу: Дом молодежи, Шубина 9, танцевальный класс №2. С собой иметь спортивную форму и удобную сменную обувь.



Желающие участвовать в отборе могут связаться с Ксенией.