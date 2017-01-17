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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Губернатор на традиционном приёме отметил наградами активную архангельскую молодёжь

Более тысячи молодых людей со всей Архангельской области собрались в минувшую пятницу в развлекательном комплексе «М33», где прошёл традиционный «Приём Губернатора».

На встрече были подведены итоги прошлого года в сфере реализации государственной молодёжной политики и намечены цели на 2017 год. Кроме того, глава региона отметил лучших активистов Поморья.

В 2016 году правительство области поддержало около 150 различных молодежных проектов. Кроме того, в регионе открыли 7 центров патриотического воспитания.

«Молодежь - это от самый неиссякаемый источник таланта, творческого духа и энергии, которые, я уверен, нужны как никогда. Для нас очень важно дать сегодня ребятам возможность раскрыться», - отметил Игорь Орлов.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

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автор: dommol29
просмотров: 471
дата: 17.01.17 | 11:57
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