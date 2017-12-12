Губернатор выступил в поддержку сохранения дома Пикуля в Северодвинске

Игорь Орлов обратился к главе Северодвинска Игорю Скубенко и Совету депутатов города корабелов с просьбой сохранить здание, где в детские годы проживал известный писатель.

Напомним, 14 декабря Совет депутатов Северодвинска должен согласовать проект постановления инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области о включении «Дома Пикуля» в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

- На исторические памятники нельзя смотреть только через призму строк бюджета. Соловки – экономически неподъемный проект, но он реализуется, потому что речь идет о всемирном историко-культурном наследии. Мы занимаемся реконструкцией театра кукол, хотя, рассуждая так, этого тоже не следовало бы делать, потому что экономика объекта «не бьется», – сказал Игорь Орлов.

Губернатор подчеркнул, что подобные проекты реализуются не только с участием органов власти, но и меценатов. И такие примеры в регионе есть.

Напомним, в феврале 2017 года губернатор сомневался в необходимости сохранения дома Пикуля, назвав это «проектом в никуда».