Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
11.12.17
2262
11.12.17
1321
10.12.17
1128
11.12.17
860
11.12.17
736
10.12.17
721
11.12.17
666
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Губернатор выступил в поддержку сохранения дома Пикуля в Северодвинске

сегодня 10:32
82 0
Игорь Орлов обратился к главе Северодвинска Игорю Скубенко и Совету депутатов города корабелов с просьбой сохранить здание, где в детские годы проживал известный писатель.
 >
Фото: ntv.ru
Новости по теме
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля
Вдова Пикуля возмущена уничтожением памяти о писателе-маринисте в Северодвинске
Еще новости по теме

Напомним, 14 декабря Совет депутатов Северодвинска должен согласовать проект постановления инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области о включении «Дома Пикуля» в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

-  На исторические памятники нельзя смотреть только через призму строк бюджета. Соловки – экономически неподъемный проект, но он реализуется, потому что речь идет о всемирном историко-культурном наследии. Мы занимаемся реконструкцией театра кукол, хотя, рассуждая так, этого тоже не следовало бы делать, потому что экономика объекта «не бьется», – сказал Игорь Орлов.

Губернатор  подчеркнул, что подобные проекты реализуются не только с участием органов власти, но и меценатов. И такие примеры в регионе есть.

Напомним, в феврале 2017 года губернатор сомневался в необходимости сохранения дома Пикуля, назвав это «проектом в никуда». 

82 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
В Архангельске водитель без прав сбил ребенка на светофоре и уехал
Новости по теме | Общество
 
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Народные избранники городского Совета депутатов Северодвинска на очередной сессии должны определить статус дома Пикуля, где будущий писатель прожил год своего детства.
вчера 14:27
309
 
Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля
Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля
Можно ли верить словам властей относительно той или иной ситуации? Иногда, блуждая в интернете, находишь совершенно полярные мнения по одному и тому же вопросу, озвученные чиновниками с интервалом всего несколько месяцев.
10.12.17 15:43
854 3
Boater: Vadimych, когда был Пикуль маленький с кудрявой головой, он Севске ездил в валенках по...
 
Вдова Пикуля возмущена уничтожением памяти о писателе-маринисте в Северодвинске
Вдова Пикуля возмущена уничтожением памяти о писателе-маринисте в Северодвинске
В городе корабелов разгорается скандал вокруг дома, где жил Валентин Пикуль. Создается впечатление, что власти никак не заинтересованы в сохранении памяти о писателе. Возмущена этим и вдова мариниста Антонина Пикуль.
02.12.17 13:49
1176 5
kapkan: Ой, а я в доме родился, и жил в кухне купеческой 15 лет. Дрова сараи, помойное ведро....
 
Прошлое - наше будущее? Или судьба Дома Пикуля в Северодвинске
Прошлое - наше будущее? Или судьба Дома Пикуля в Северодвинске
По итогам историко-культурной экспертизы Дом Пикуля в Северодвинске отнесен к категории памятников местного значения. «Сохранить» или «разрушить» - решат народные избранники!
26.11.17 12:08
1110 5
Boater: Ничего не имею против славного города Северодвинска и его не менее славных жителей, но...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080