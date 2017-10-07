Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
06.10.17
1409
06.10.17
929
06.10.17
638
06.10.17
590
06.10.17
581
05.10.17
529
06.10.17
502
реклама
реклама
Новости компаний
06.10.17
129
06.10.17
128
06.10.17
112
06.10.17
106
05.10.17
101
05.10.17
98
05.10.17
95
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Гуляющий возле музея «Малые Корелы» медведь попал в объектив камеры видеонаблюдения

сегодня 14:15
74 0
Хищник прошелся прямо перед центральным входом популярного этнографического музея под открытым небом, расположенного в 25 километрах от Архангельска. Появление зверя зафиксировали камеры видеонаблюдения.
 >
Новости по теме
Дикие медведи становятся частыми гостями деревень в архангельской глубинке
Близ аэропорта медведь-бродяга попал в объектив фотоаппарата архангелогородца
Архангельский автолюбитель устроил гонку со стаей волков на дороге в Тойнокурье
Еще новости по теме
«Прогулка» косолапого состоялась накануне ночью. По всей видимости, из привычных мест обитания медведь вышел в поисках еды.

Напомним, в этом году дикие звери частенько наведываются в деревни и дачные поселки в окрестностях Архангельска с целью пропитания. Так, минувшей весной появление медведя зафиксировали близ аэропорта Талаги, а в зимний период стаю волков видели на дороге в Тойнокурье. 
74 0
0 0
 >
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Водитель кроссовера после серии кульбитов на архангельской трассе погиб в ДТП
Новости по теме | Общество
 
Дикие медведи становятся частыми гостями деревень в архангельской глубинке
Дикие медведи становятся частыми гостями деревень в архангельской глубинке
Сразу несколько фотоснимков и видеоролик с бурым хищником сделали жители деревни Петрово, что в Пинежском районе Архангельской области. Хозяин леса накануне днем прогулялся по поселку и заглянул в несколько дворов.
30.05.17 10:38
2969
 
Близ аэропорта медведь-бродяга попал в объектив фотоаппарата архангелогородца
Близ аэропорта медведь-бродяга попал в объектив фотоаппарата архангелогородца
Житель Архангельска Владимир Кухарь ехал провожать друга в аэропорт, а косолапого повстречал уже на обратном пути. Мужчина не испугался зверя и сделал несколько снимков.
12.05.17 10:58
3596 1
Владимир С.: Дорожный знак надо поставить Лесная божья тварь-медведь оберегается государством ...
 
Архангельский автолюбитель устроил гонку со стаей волков на дороге в Тойнокурье
Архангельский автолюбитель устроил гонку со стаей волков на дороге в Тойнокурье
Ролик был снят ночью на просёлочной дороге под Архангельском. На записи видеорегистратора видно, как несколько волков около минуты бегут в свете фар впереди машины.
02.02.17 15:26
8126 3
Сергей О.: А любительавто оставил свои данные для привлечения к ответственности? Был в похожей...
 
Архангельские охотники истребили за сезон 255 волков, получив за это 2 млн рублей
Архангельские охотники истребили за сезон 255 волков, получив за это 2 млн рублей
За охотничий сезон 2015-2016 годов в Архангельской области добыли 255 серых хищников. Общая сумма премий, выплаченная охотникам региона за счёт средств областного бюджета, составила два миллиона рублей.
23.09.16 09:22
1463
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080