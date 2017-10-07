Гуляющий возле музея «Малые Корелы» медведь попал в объектив камеры видеонаблюдения
сегодня 14:15
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Хищник прошелся прямо перед центральным входом популярного этнографического музея под открытым небом, расположенного в 25 километрах от Архангельска. Появление зверя зафиксировали камеры видеонаблюдения.
«Прогулка» косолапого состоялась накануне ночью. По всей видимости, из привычных мест обитания медведь вышел в поисках еды.
Напомним, в этом году дикие звери частенько наведываются в деревни и дачные поселки в окрестностях Архангельска с целью пропитания. Так, минувшей весной появление медведя
зафиксировали близ аэропорта Талаги, а в зимний период стаю волков
видели на дороге в Тойнокурье.