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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Игорь Годзиш организовал работу Совета застройщиков

В столице Поморья состоялось первое заседание Совета застройщиков, который будет использоваться для решения проблем, возникающих на разных этапах строительства.

За стол переговоров были приглашены представители организаций, которые осуществляют подключение к сетям электро- и теплоснабжения, водопровода и канализации, поскольку затраты на эти цели являются существенными для компаний строительной отрасли.

- Наша основная задача – найти механизмы, которые позволят сократить срок от идеи строительства до сдачи объекта в эксплуатацию. Мы готовы в рамках своей коммуникационной площадки подключиться к поиску оптимальных решений, - пояснил Глава Архангельска Игорь Годзиш.

Больше всего вопросов у руководителей компаний-застройщиков возникло к «Водоканалу». Более 280 км сетей водоснабжения и более 220 км сетей водоотведения в городе не имеют хозяев – многие из них были брошены закрытыми в постсоветский период предприятиями. По закону «Водоканал» не имеет права выдавать точки подключения на бесхозных сетях, хотя они функционируют и могут быть удобны застройщику.

В настоящее время Администрация города совместно с «Водоканалом» предпринимает меры, чтобы не допустить увеличения количества ничейных коммуникаций, поэтому вновь построенные сети во всех без исключения случаях оформляются в собственность. Принято решение организовать комплексную юридическую экспертизу, чтобы найти максимально быстрый способ официального признания сетей безхозяйными и принять их затем на баланс города.

К представителям Архтеплосетей-ТГК-2 и Архэнерго-МРСК у строителей возникли вопросы по организации подключения и стоимости этих услуг, поэтому на следующую встречу с застройщиками будет приглашено руководство регионального агентства по тарифам и ценам.

В дальнейшем Совет застройщиков при Главе Архангельска будет собираться с периодичностью один раз в два месяца.

  
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просмотров: 391
дата: 02.02.17 | 18:26
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