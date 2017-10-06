Игорь Годзиш принял участие в саммите мэров по энергоэффективности

В Москве в рамках форума «Российская энергетическая неделя» состоялся международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов. К участию в нем был приглашен и глава Архангельска.

В ходе круглого стола с участием первых лиц российских и зарубежных городов обсуждались инициативы в области энергоэффективного освещения, реализации проектов с применением возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности в зданиях и на транспорте.

- На саммите был презентован интересный опыт ряда российских и зарубежных городов, которые уже реализуют проекты энергосбережения. Для Архангельска наиболее актуальны вопросы организации уличного освещения, автоматизации теплоснабжения, на будущее – возможности применения экологичных видов транспорта. Результаты, достигнутые другими городами, мы проанализируем со специалистами в сфере энергетики, архитектуры, городского хозяйства, и возьмем на вооружение. По пути энергосберегающих технологий идут города в разных странах - это общая тенденция, - отметил по итогам участия в саммите мэров Глава Архангельска Игорь Годзиш.