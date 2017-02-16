Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельский губернатор объявил конкурс на лучшее название «секретного» алмаза Уникальных размеров алмаз, который был найден на месторождении имени Гриба в Мезенском районе, исследуют специалисты. Примечательно, что его добыли в год 80-летия Архангельской области. Сегодня глава региона Игорь Орлов объявил конкурс на лучшее название алмаза. Победитель получит возможность первым сфотографироваться с уникальной находкой.



Изначально предполагалось назвать крупнейший алмаз Европы в честь столицы Поморья. Данный вариант обсуждался в телефонном разговоре между архангельским губернатором и главой «ЛУКойла» Вагитом Алекперовым. Остановились на идее с конкурсом.



Как уже сообщалось ранее, информацию о находке сотрудники «Архангельскгеолдобычи» не разглашали. Однако все федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия разнесли новость о «секретном» кристалле.



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