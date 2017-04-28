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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Игорь Орлов пообщался с северянами в прямом эфире областного телевидения

Традиционная «Прямая линия с губернатором Архангельской области» прошла в новом формате. Глава Поморья отвечал в прямом эфире канала «Россия 24» на вопросы северян, поступавшие как по телефону, так и через социальные сети.
Единственное, что осталось неизменным – крайне широкий спектр вопросов и ответов. Темы, затронутые в ходе часовой телепередачи, касались самых разных сфер экономической, политической и культурной жизни региона.
 
Игоря Орлова спрашивали о бюджете и госдолге, перспективах развития сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса, качестве жилых домов, построенных для переселенцев их аварийного жилья и поддержке дачных товариществ.
 
От результатов Арктического форума и «Белкомура» разговор переходил к новой поликлинике для Майской горки и судьбе Новодвинского культурного центра. Традиционно много вопросов касалось дорожного строительства. Телезрители первыми узнали, когда будет определено имя крупнейшего алмаза, добытого на месторождении имени В. Гриба.
 
В ходе эфира прозвучал и наказ от дозвонившихся в эфир зрителей: передать слова благодарности строителям дороги Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь. Всего в колл-центр «Прямой линии» поступило более 800 звонков.
 
Не обошёл вниманием Игорь Орлов и ряд острых тем, которые уже не первый день будоражат социальные сети. Так, глава Поморья прокомментировал ситуацию с жителем Коноши, уволенным с работы за сатирический видеоролик.
 
— Если за этим событием стоят люди, представляющие власть, то такими решениями они власть просто дискредитируют, – отметил Игорь Орлов. – Я самым внимательным образом разберусь с этим вопросом.
 
Общение продолжалось и вне рамок эфира: когда были выключены софиты, камеры и микрофоны, разговор, столь же предметный и эмоциональный, был продолжен уже в пресс-центре ГТРК «Поморье».
 
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автор: dvinalander
просмотров: 119
дата: 28.04.17 | 12:04
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