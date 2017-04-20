Мало того, что архангелогородцам сложно встречать мам и детей после выписки, к роддому не имеют возможности подъехать даже машины «Скорой помощи».
— Неужели нам не хватит сил и целеустремленности навести порядок здесь, возле учреждения, где рождаются дети? Необходимо разобраться с ситуацией и решить проблему, – подчеркнул Игорь Орлов. – Нельзя равнодушно к этому относиться. Правительство области готово оказать все необходимое содействие в этом вопросе администрации города.
Один из возможных вариантов – перенос имеющейся автостоянки. Тем самым освободится площадка перед центральным входом роддома.
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