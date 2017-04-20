По словам архангельского губернатора, прилегающая к медицинскому учреждению территория изуродована расположенными поблизости торговыми центрами и павильонами, которые, по сути, блокируют подъезд к центральному входу.

Мало того, что архангелогородцам сложно встречать мам и детей после выписки, к роддому не имеют возможности подъехать даже машины «Скорой помощи».

— Неужели нам не хватит сил и целеустремленности навести порядок здесь, возле учреждения, где рождаются дети? Необходимо разобраться с ситуацией и решить проблему, – подчеркнул Игорь Орлов. – Нельзя равнодушно к этому относиться. Правительство области готово оказать все необходимое содействие в этом вопросе администрации города.

Один из возможных вариантов – перенос имеющейся автостоянки. Тем самым освободится площадка перед центральным входом роддома.