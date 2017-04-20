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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Игорь Орлов потребовал привести в порядок территорию у роддома имени Самойловой

По словам архангельского губернатора, прилегающая к медицинскому учреждению территория изуродована расположенными поблизости торговыми центрами и павильонами, которые, по сути, блокируют подъезд к центральному входу.

Мало того, что архангелогородцам сложно встречать мам и детей после выписки, к роддому не имеют возможности подъехать даже машины «Скорой помощи».

— Неужели нам не хватит сил и целеустремленности навести порядок здесь, возле учреждения, где рождаются дети? Необходимо разобраться с ситуацией и решить проблему, – подчеркнул Игорь Орлов. – Нельзя равнодушно к этому относиться. Правительство области готово оказать все необходимое содействие в этом вопросе администрации города.

Один из возможных вариантов – перенос имеющейся автостоянки. Тем самым освободится площадка перед центральным входом роддома.

 

  
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просмотров: 622
дата: 20.04.17 | 17:08
комментариев: 7
0 1
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Комментарии пользователей
Олег Д. (7)
Я хорошо помню как бывший мэр разрезал ленточку при открытии ТЦ Мульт. Его строительство и загородило подъезд к центральному входу роддома с левой стороны. А что же помешало нашему светочу демократии - самому достойнейшему из достойнейших представлять область в сенате(видимо других не нашлось)спросить: ГДЕ ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА? Наверное помешала "природная забывчивость" вот как раз на таких торговых объектах...
20.04.17
21:59
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Виктор К. (6)
А где вообще эти слова прозвучали? В соц сети?
20.04.17
21:24
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fantazer (5)
"... потре6овал привести в порядок..". Это, как? Топнул ножкой, замах ручонками и надул румяны щёчки?!) Или, как Бунша из одного фильма: "Вооон!..". По чесноку уже всё фиолетово, что построят или нет в этом городе. Город угробили и добивают остатки. Всем известно, кто они, это "дамы и господа", что дали добро на застройку и застройщики, пилители бюджета всех уровней (включая самых самых- димонов и прочих).
20.04.17
20:40
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PrizraK (4)
"...привести в порядок..." - г-н птицын, выражайтесь, пожалуйста, точнее. Если постройки возведены по генплану застройки - какой порядок вы (малоуважаемый) имеете в виду? А ежели постройки возведены в нарушение генплана - то спросите с сити-менакера и комиссии, его назначившей. К чему громкие заявления?
20.04.17
20:14
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Марина Р. (3)
ЭТО - вообще не проблема! Игорь Анатольевич, проблемы у одиноких стариков и инвалидов в период с ноября по апрель. Грязь, лужи, гололед и сугробы - вот что для них проблема. Их не подвозят к крыльцу магазина на автомобиле, они сами ходят в магазины и аптеки. К этому можно относиться равнодушно?
20.04.17
19:30
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Дмитрий С. (2)
Всегда умиляют вот такие вопросы, заданные на камеру, или в микрофон корреспондента. Когда захламляли территорию торговыми центрами и павильонами было непонятно, что нарушается все возможные архитектурные правила? И кстати, а кому адресован его нынешний возглас? Может быть посадить рядом лиц, выдаваших разрешение на строительство? + территорию уродуют павильоны и торговые центры, а переносить хотят автостоянку.
20.04.17
18:06
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Дмитрий Т. (1)
Потребовал он... Кто выдавал разрешение на строительство ТЦ Мультик впритык к роддому, господин Орлов? Такой же как ты едрос, с лексусом в гараже и домиком на европейском побережье
20.04.17
17:45
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