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Общество | Главные новости

Глава Поморья поздравил земляков с Днём пожилого человека

сегодня 12:40
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Сегодня отмечается международный день пожилых людей. Дату 1 октября определила Генеральной Ассамблеи ООН в 1991 году. Целью этого дня - привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.
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В Архангельской области проживает около 370 тысяч людей старшего поколения. Обеспечить для них комфортную и достойную жизнь – одна из приоритетных задач власти. В регионе создана широкая сеть специализированных учреждений, которые предоставляют социальные услуги северянам старшего возраста. В рамках программы «Повышение качества жизни пожилых людей» ведутся ремонт квартир, транспортное обслуживание ветеранов, создаются условия для их активного вовлечения в общественную и культурную жизнь.

В поздравлении губернатора Архангельской области Игоря Орлова, адресованном почтенным жителям региона, в частности, говорится:

"Дорогие земляки! Уважаемые ветераны войны и труда! Примите самые искренние поздравления с праздником мудрости и опыта – Днём пожилого человека! В современном мире люди старшего поколения играют особую роль. Ваши знания и навыки, ваш интеллектуальный потенциал – это фундамент для развития общества. Именно вы обеспечиваете устойчивость нашего движения, своим примером воспитывая новое поколение. Сегодня внимание к зрелости характерно для всего мира. Но для нашего общества уважение к старшему поколению – это и сложившаяся традиция, и руководство к действию. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть неиссякаемая энергия и творческое вдохновение остаются вашими постоянными спутниками". 
Автор: dvinalander
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