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Общество | Главные новости

Игорь Скубенко урегулировал конфликт северодвинского кондуктора и школьницы

сегодня 10:09
68 1
Глава Северодвинска провёл встречу с Еленой Прошиной, её дочерью Марией и городским перевозчиком - индивидуальным предпринимателем Юрием Комаровым. Причиной собрания стала неприятная ситуация, произошедшая с девочкой в автобусе.
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Северодвинка Елена в соцсети написала пост, в котором рассказала, как кондуктор автобуса №3 высадил её ребенка, предварительно забрав у школьницы справку и оторвав с неё фотографию. В результате девочка заплатила за проезд не положенные ей 18, а 25 рублей и, оставшись без нужной суммы денег, была вынуждена идти в обратную сторону пешком.

Школьница рассказала главе города, что инцидент произошел во время её поездки в музыкальную школу, а перевозчик - предъявил справку, отобранную у ребенка.

- Увидев Вашу информацию, я был просто возмущен! У меня у самого дочь учится в третьем классе и ездит со справкой в автобусах. Маша, я приношу тебе извинения за всех участников этой неприятной истории. Категорически заявляю: кондукторы не должны высаживать детей ни при каких обстоятельствах! - подчеркнул Игорь Скубенко.

К главе города присоединился председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаил Тарасов.

- По поручению Игоря Васильевича в четверг я буду собирать всех перевозчиков города и обязательно обращу их внимание на этот некрасивый случай, попрошу провести дополнительную работу как с кондукторами, так и с водителями, - сказал он.

- Я тоже приношу вам свои извинения, - подключился к диалогу Юрий Комаров. - Это ужасное недоразумение. Я еженедельно «воспитываю» своих сотрудников, напоминаю им о необходимости вежливого общения с пассажирами, но есть такой момент, как «человеческий фактор».

Игорь Скубенко поблагодарил Елену Прошину за неравнодушную жизненную позицию и подарил 10-летней Маше сувенирную продукцию города корабелов.

Автор: Наталья Е.
68 1
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bathet
13.12.17
10:23
Хорошее завершение ситуации! Теперь школьница будет ездить бесплатно, будут боятся!
 
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Игорь Скубенко урегулировал конфликт северодвинского кондуктора и школьницы
Глава Северодвинска провёл встречу с Еленой Прошиной, её дочерью Марией и городским перевозчиком - индивидуальным предпринимателем Юрием Комаровым. Причиной собрания стала неприятная ситуация, произошедшая с девочкой в автобусе.
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