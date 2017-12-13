Игорь Скубенко урегулировал конфликт северодвинского кондуктора и школьницы

Северодвинка Елена в соцсети написала пост, в котором рассказала, как кондуктор автобуса №3 высадил её ребенка, предварительно забрав у школьницы справку и оторвав с неё фотографию. В результате девочка заплатила за проезд не положенные ей 18, а 25 рублей и, оставшись без нужной суммы денег, была вынуждена идти в обратную сторону пешком.



Школьница рассказала главе города, что инцидент произошел во время её поездки в музыкальную школу, а перевозчик - предъявил справку, отобранную у ребенка.



- Увидев Вашу информацию, я был просто возмущен! У меня у самого дочь учится в третьем классе и ездит со справкой в автобусах. Маша, я приношу тебе извинения за всех участников этой неприятной истории. Категорически заявляю: кондукторы не должны высаживать детей ни при каких обстоятельствах! - подчеркнул Игорь Скубенко.



К главе города присоединился председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаил Тарасов.



- По поручению Игоря Васильевича в четверг я буду собирать всех перевозчиков города и обязательно обращу их внимание на этот некрасивый случай, попрошу провести дополнительную работу как с кондукторами, так и с водителями, - сказал он.



- Я тоже приношу вам свои извинения, - подключился к диалогу Юрий Комаров. - Это ужасное недоразумение. Я еженедельно «воспитываю» своих сотрудников, напоминаю им о необходимости вежливого общения с пассажирами, но есть такой момент, как «человеческий фактор».



Игорь Скубенко поблагодарил Елену Прошину за неравнодушную жизненную позицию и подарил 10-летней Маше сувенирную продукцию города корабелов.