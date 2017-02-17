Инцидент произошел в коммуналке на ул. Ломоносова в городе корабелов. 36-летний мужчина сообщил гостю, что его кто-то преследует и попросил вызвать полицию. Когда стражи порядка стали звонить в квартиру, тот подумал, что это и есть преследователи.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР России, увидевший «преследователей» 36-летний мужчина не поверил товарищу, что звонят в дверь полицейские, он думал, что это его преследователи, тогда он схватил нож и ударил друга, чтобы тот не впускал их в квартиру. По факту убийства возбуждено уголовное дело.



Примечательно, что 10 января 2017 года подозреваемый в убийстве освободился из мест лишения свободы.