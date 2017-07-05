Информацию о радиоактивной пушке в Архангельске не торопятся предавать огласке

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05 июля, среда 16:35
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Журналистов на совещание не пустили, комментариев от первых лиц города не последовало. На сайте администрации Архангельска лишь указано, что в течение недели пушка будет обследована узкими специалистами — химиками-дозиметристами. О планах возвращении экспоната на место пока также нет никакой информаци.
Сейчас известно, что орудие было выпущено в 1960 году, в 1998 году прошло средний ремонт. В Архангельск оно было доставлено из поселка Томицы Республики Карелия. В 2013 году пушка была установлена в качестве экспоната в парке Победы. По словам начальника пресс-службы архангельской администрации Ирины Буйновской, орудие перед установкой проходило все необходимые проверки. Следственный комитет и МЧС вчера подняли большой пласт информации, к которой представителей горадминистрации не допускают. Также известно, что радиационный фон в парке на улице Поморской находится в пределах нормы.
Добавим, что история с радиоактивной пушкой, также как «паркет» на набережной перед Арктическим форумом, была активно растиражирована многими федеральными СМИ.
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16:34