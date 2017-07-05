Информацию о радиоактивной пушке в Архангельске не торопятся предавать огласке

Накануне в администрации областного центра состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главной темой на нем стала зенитная пушка, радиационный фон которой значительно превышал норму. Мероприятие прошло за закрытыми дверями.

Журналистов на совещание не пустили, комментариев от первых лиц города не последовало. На сайте администрации Архангельска лишь указано, что в течение недели пушка будет обследована узкими специалистами — химиками-дозиметристами. О планах возвращении экспоната на место пока также нет никакой информаци.

Сейчас известно, что орудие было выпущено в 1960 году, в 1998 году прошло средний ремонт. В Архангельск оно было доставлено из поселка Томицы Республики Карелия. В 2013 году пушка была установлена в качестве экспоната в парке Победы. По словам начальника пресс-службы архангельской администрации Ирины Буйновской, орудие перед установкой проходило все необходимые проверки. Следственный комитет и МЧС вчера подняли большой пласт информации, к которой представителей горадминистрации не допускают. Также известно, что радиационный фон в парке на улице Поморской находится в пределах нормы.

Добавим, что история с радиоактивной пушкой, также как «паркет» на набережной перед Арктическим форумом, была активно растиражирована многими федеральными СМИ.