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Общество | Главные новости

Информацию о радиоактивной пушке в Архангельске не торопятся предавать огласке

сегодня 10:09
553 8
Накануне в администрации областного центра состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главной темой на нем стала зенитная пушка, радиационный фон которой значительно превышал норму. Мероприятие прошло за закрытыми дверями.
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Фото: arh112.ru
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Журналистов на совещание не пустили, комментариев от первых лиц города не последовало. На сайте администрации Архангельска лишь указано, что в течение недели пушка будет обследована узкими специалистами — химиками-дозиметристами. О планах возвращении экспоната на место пока также нет никакой информаци.

Сейчас известно, что орудие было выпущено в 1960 году, в 1998 году прошло средний ремонт. В Архангельск оно было доставлено из поселка Томицы Республики Карелия. В 2013 году пушка была установлена в качестве экспоната в парке Победы. По словам начальника пресс-службы архангельской администрации Ирины Буйновской, орудие перед установкой проходило все необходимые проверки. Следственный комитет и МЧС вчера подняли большой пласт информации, к которой представителей горадминистрации не допускают. Также известно, что радиационный фон в парке на улице Поморской находится в пределах нормы

Добавим, что история с радиоактивной пушкой, также как «паркет» на набережной перед Арктическим форумом, была активно растиражирована многими федеральными СМИ. 

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Corzhik
05.07.17
16:34
главное, что его убрали и проблему решают, как мне. А что, как, почему и где - не так и важно. Можно было бы возникать, если бы с этим ничего не сделали и оставили пушку на месте. Тут уж да, беспредел.
 
+ 0 -
Дмитрий П.
05.07.17
16:23
Просто если обнародовать информацию, то придётся серьёзно наказывать неких лиц, которых наказывать нельзя. Напряженно ищут стрелочника :)
 
+ 0 -
Boater для Fialka
05.07.17
14:49
Власти от нас скрывают! Рассекретят лет через 70. :)
 
+ 0 -
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