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Общество | Главные новости

Инициатору стройки в «ювелирном» доме Архангельска придется свернуть все работы

сегодня 17:24
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Требование об этом было направлено муниципалитетом владельцу коммерческих помещений в здании. В соответствии с документом собственнику бывшего ювелирного салона «Карат» придется привести общее имущество здания в исходное состояние.
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«Разрешение на перепланировку собственник не получал. Специалисты департамента градостроительства выезжали на место, был составлен акт и написано требование о необходимости прекращения работ», отметил директор департамента градостроительства Михаил Елагин, комментируя ситуацию с перепланировкой помещений в доме №23 по Троицкому проспекту.

Часть помещений дома является муниципальной собственностью, в связи с чем администрация города готовит документы в суд с требованием к ООО «Карат-Архангельск» о приведении общего имущества многоквартирного дома в первоначальное состояние, пояснил глава муниципального строительного управления. По настоянию жильцов, обеспокоенных возможными последствиями вмешательства в архитектуру здания, собственник также должен будет сделать экспертизу проекта несущих конструкций.

О своем желании обустроить пристройку к зданию бизнесмен уведомил городские власти в феврале этого года. Чиновники ответили отказом. Одновременно с этим ООО «Карат-Архангельск» обратилось в департамент градостроительства с заявлением, касающемся реконструкции входных узлов в здание. Необходимым условием для начала работ было получение согласия собственников помещений многоквартирного дома на перепланировку, однако этого не было сделано.

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