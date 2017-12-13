Инновации «Сколково» помогут Поморью готовить кадры для профтеха

Первое установочное совещание с представителями Московской школы управления «Сколково» провёл глава ведомства Сергей Котлов. В обсуждении проекта также приняли участие представители различных министерств правительства региона, агентства стратегических разработок Архангельской области, работодатели, а также директора техникумов и колледжей.



Итогом встречи стало принципиальное решение об участии нашего региона в инновационной программе, которая впервые будет внедряться на территории страны.



В ходе реализации проекта специальные обучающие программы пройдут руководители, их заместители и другие управленцы, работающие в техникумах и колледжах Архангельской области. Планируется обучить около 60 человек.



Программу переподготовки разработают специалисты «Сколково» с учётом конкретных запросов экономики нашего региона и рынка труда. Также предстоит определить, кадры каких квалификаций будут востребованы в Архангельской области в среднесрочной перспективе, поскольку их подготовку профессиональные образовательные организации должны начать заранее.



Кроме того, стремительно меняющиеся технологии и цифровизация всех сфер уже сейчас требуют определённых корректировок стандартов подготовки молодых кадров.



Одним из ответов на эти вызовы в сфере профобразования и должен стать проект, в который вошла Архангельская область. Его реализация позволит не только повысить уровень компетенций руководителей техникумов и колледжей. Полученные знания управленцы применят для разработки стратегий развития собственных учреждений. Стоит добавить, что проект рассчитан на несколько лет.