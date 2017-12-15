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Общество | Главные новости

Инспекция по охране объектов культурного наследия Поморья защитит дом Пикуля

сегодня 17:32
78 2
На минувшей сессии северодвинского Горсовета депутаты отказались признать дом Пикуля памятником культуры муниципального значения. Теперь судьба исторического здания находится в руках областного правительства.
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Фото: marrriseva.livejournal.com
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Сейчас здание находится в муниципальной собственности. Власти Северодвинска обязаны обеспечить его сохранность и неизменность облика. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и общественность города корабелов настаивают на сохранении дома Пикуля.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области предпримет все усилия для включения дома Пикуля в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации как памятника регионального или федерального значения.

- Народные избранники Северодвинска не посчитались и с мнением жителей Северодвинска, которые в подавляющем большинстве в ходе общественного обсуждения результатов историко-культурной экспертизы высказались о необходимости сохранения «Дома Пикуля» не только как мемориального объекта, но и как стремительно исчезающего архитектурного лица довоенного Северодвинска. Они не услышали общественный запрос на сохранение объекта наследия, содействующего социальной сплоченности людей и чувству ответственности за свой город. Не увидели уникальный объект, имеющий огромную притягательную силу, потенциальный ресурс культурного туризма. Безжалостное течение времени, разрушающее его приметы, объединилось с безразличным отношением к истории места, – сказала руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко.


 

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Boater
15.12.17
17:59
Так же защитит, как в Архангельске - повесит табличку, и подождет, пока этот сарай развалится сам. Вот если бы Пикуль жил в панельной хрущевке, стала бы она памятником? Дом то не представляет из себя ничего замечательного, так зачем его сохранять?
 
+ 0 -
Vadimych
15.12.17
17:56
Сожгите этот псевдопамятник к херам собачьим.
 
+ 0 -
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