Житель областного центра заказал в сети по объявлению лодочный мотор. Перевел 60 тысяч рублей. Однако вместо необходимого товара к нему пришла бандероль со старой запчастью от грузовика.

По массе содержимое посылки было схоже с заказанным им мотором. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.



В УМВД России по Архангельской области отметили, что в регионе уже зарегистрировано несколько подобных случаев.



Сотрудники полиции напоминают, что совершая сделки купли–продажи дорогостоящего оборудования с лицом, находящимся в другом городе, переводя денежные средства за товар на номера мобильных телефонов и электронные кошельки в другие города России, граждане рискуют стать жертвами мошенников.

