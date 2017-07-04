Исследователи обнаружили на Новой Земле восьмиметровое поморское судно

По словам сотрудника нацпарка «Русская Арктика» Евгения Ермолова, поморы давно исследовали эту территорию. Об этом свидетельствуют документы и воспоминания Виллема Баренца. Его экспедиция находила много поморских крестов.Сегодняшняя находка представляет собой разобранное судно. По данным агентства ТАСС, это, по сути, запчасти: киль, нос, корма, боковые доски, шпангоуты. Кроме того, рядом есть остатки промысловой избы, построенной из плавника.Ученые говорят, что во время высадки группы на острове судно будет максимально изучено. Затем его намерены вывезти на большую землю.