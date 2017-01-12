В целях знакомства молодёжи региона с исторической и краеведческой информацией региональный центр патриотического воспитания проводит областную историко-географическую игру «История родного края». Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2017 года.
Игра проводится совместно с советами ветеранов муниципальных образований Архангельской области и ориентирована на молодёжь в возрасте 14-18 лет. Она включает в себя несколько этапов. Сначала команды должны найти ответы на 30 вопросов викторины, затем подготовить презентацию об истории своего муниципального образования.
Добавим, что города Архангельск и Вельск уже подключились к областной игре.
Итоги игры будут подведены в середине сентября 2017 года. Самые активные участники будут приглашены в Архангельск на итоговое мероприятие.
Подать заявку на участие в игре можно по электронной почте: aleksandr_zavernin@mail.ru
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