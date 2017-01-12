наверх
Новости Архангельска
13 января, пятница 02:52
$60.16
63.52
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
05.09.16
Каждый житель Архангельска получил свой личный кабинет
172
10.01.17
«Аквилон-Инвест» проведет первую в наступившем году экскурсию по новостройкам
110
30.12.16
Исправление кадастровых ошибок в сведениях о границах земельных участков
98
30.12.16
Архангелогородец рассчитался с долгом только после применения принудительных мер
87
28.12.16
Погода ударит по минтаю?
65
11.01.17
Архангельских студентов и специалистов дошкольного образования ждут на профконкурсе
62
11.01.17
Tele2 подводит итоги 2016 года
61
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Историко-краеведческая игра в честь юбилея края cтартует в Архангельской области

В 2017 году исполняется 80 лет со дня возникновения Архангельской области и 880 лет со дня первого упоминания в исторических источниках населенных пунктов Поморья. Этим юбилейным датам и посвящена викторина, нацеленная главным образом на молодежь.
В целях знакомства молодёжи региона с исторической и краеведческой информацией региональный центр патриотического воспитания проводит областную историко-географическую игру «История родного края». Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2017 года.

Игра проводится совместно с советами ветеранов муниципальных образований Архангельской области и ориентирована на молодёжь в возрасте 14-18 лет. Она включает в себя несколько этапов. Сначала команды должны найти ответы на 30 вопросов викторины, затем подготовить презентацию об истории своего муниципального образования.

Добавим, что города Архангельск и Вельск уже подключились к областной игре.

Итоги игры будут подведены в середине сентября 2017 года. Самые активные участники будут приглашены в Архангельск на итоговое мероприятие.

Подать заявку на участие в игре можно по электронной почте: aleksandr_zavernin@mail.ru
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Анна Р.
просмотров: 104
дата: 12.01.17 | 21:20
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080