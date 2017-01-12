Архангельск: Общество

фото, видео с места события Историко-краеведческая игра в честь юбилея края cтартует в Архангельской области В 2017 году исполняется 80 лет со дня возникновения Архангельской области и 880 лет со дня первого упоминания в исторических источниках населенных пунктов Поморья. Этим юбилейным датам и посвящена викторина, нацеленная главным образом на молодежь.



Игра проводится совместно с советами ветеранов муниципальных образований Архангельской области и ориентирована на молодёжь в возрасте 14-18 лет. Она включает в себя несколько этапов. Сначала команды должны найти ответы на 30 вопросов викторины, затем подготовить презентацию об истории своего муниципального образования.



Добавим, что города Архангельск и Вельск уже подключились к областной игре.



Итоги игры будут подведены в середине сентября 2017 года. Самые активные участники будут приглашены в Архангельск на итоговое мероприятие.



Подать заявку на участие в игре можно по электронной почте:

В целях знакомства молодёжи региона с исторической и краеведческой информацией региональный центр патриотического воспитания проводит областную историко-географическую игру «История родного края». Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2017 года.Игра проводится совместно с советами ветеранов муниципальных образований Архангельской области и ориентирована на молодёжь в возрасте 14-18 лет. Она включает в себя несколько этапов. Сначала команды должны найти ответы на 30 вопросов викторины, затем подготовить презентацию об истории своего муниципального образования.Добавим, что города Архангельск и Вельск уже подключились к областной игре.Итоги игры будут подведены в середине сентября 2017 года. Самые активные участники будут приглашены в Архангельск на итоговое мероприятие.Подать заявку на участие в игре можно по электронной почте: aleksandr_zavernin@mail.ru Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Анна Р. просмотров: 104

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