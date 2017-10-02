Из-за пожара на железной дороге были задержаны три архангельских поезда
сегодня 16:03
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1 октября около двенадцати часов ночи на перегоне Мелентьевский - Фоминская произошло возгорание на платформе рабочего поезда. В связи с происшествием были задержаны три пассажирские поезда.
Возгорание было ликвидировано около четырех часов утра силами пожарного поезда Няндома. Пострадавших нет, движение поездов организовано по нечетному пути перегона.
Задержаны пассажирские поезда №261 Архангельск – Адлер (время задержки 1 час 35 мин), №372 Архангельск – Котлас (время задержки 2 час 30 мин) и №15 Москва – Архангельск (время задержки 45 мин).