Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ оказался превышен в двух возрастных группах с 3-6 лет и с 7-14 лет и среди юных жителей областного центра. Кроме того, увеличилось количество госпитализированных заболевших.

В связи с этим, принято решение о введении в Архангельске карантина по гриппу.



Согласно Постановлению главного санитарного врача по Архангельской области Романа Бузинова, рекомендовано ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки на период эпидемического неблагополучия.



Кроме того, необходимо принять меры по приостановлению учебного процесса в образовательных учреждениях, классах, группах при одновременном отсутствии более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток.

Комплекс карантинно-ограничительных мероприятий вводится в Архангельске с 16 января 2017 года.